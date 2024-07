Ćulafić kandidat Demokrata za ministra

Podgorica, (MINA) – Damjan Ćulafić, kandidata je Demokratske Crne Gore za ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, odlučilo je Predsjedništvo te stranke.

Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće danas o predlogu premijera Miloja Spajića za rekonstrukciju Vlade.

Iz Demokrata je saopšteno da će predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić, u rekonstruisanoj Vladi biti zamjenik premijera i potpredsjednika za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku.

Navodi se da će funkcioneri Demokrata Momo Koprivica, Danilo Šaranović, Dragan Krapović i Tamara Vujović nastaviti da obavljaju funkcije potpredsjednika Vlade kao i ministara odbrane, unutrašnjih poslova i kluture i medija.

Ističe se da su u Predsjedništvu zadovoljni rezultatima Demokrata na lokalnim izborima u Budvi i Andrijevici, na kojima je ta stranka pored značajno jače konkurencije nego na prethodnim, potvdila stabilnost i snagu infrastrukture, osvojiviši isti broj odboničkih mandata.

