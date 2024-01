Crna Gora pouzdan partner u očuvanju bezbjednosti Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdan partner u očuvanju bezbjednosti Zapadnog Balkana, saopšteno je na sastanku ministra odbrane Dragana Krapovića i specijalnog izaslanika britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuarta Piča.

Krapović i Pič, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, potvrdili su posvećenost dvije države ne samo intenziviranju odbrambene bilateralne saradnje, već i očuvanju bezbjednosti Zapadnog Balkana, kao i obostranom doprinosu kolektivnom sistemu bezbjednosti u okviru Alijanse.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je obavijestio Piča da su glavni spoljnopolitički ciljevi 44. Vlade ispunjavanje prioriteta sa NATO Agende, nastavak sprovođenja reformi u cilju postizanja članstva u Evropskoj uniji (EU), što podrazumijeva usklađenost vanjske i bezbjednosne politike i očuvanje dobrosusjedskih odnosa.

On je naglasio da Crna Gora u kontinuitetu promoviše evroatlantsku perspektivu Zapadnog Balkana, imajući u vidu geostrateški značaj regiona za stabilnost evropske zajednice.

“Krapović je istakao važnost podrške koju je Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) pružilo Crnoj Gori na njenom atlantskom putu, pogotovo na planu modernizacije i unaprjeđenja kapaciteta Vojske Crne Gore, što je nastavljeno i na nivou savezništva dvije zemlje u okviru Alijanse”, kaže se u saopštenju.

On je naglasio da su Crna Gora i UK uspostavile i razvile uspješnu saradnju na planu odbrane, što potvrđuje visok nivo realizacija planiranih godišnjih aktivnosti.

Krapović je, kako se navodi, upoznao Piča sa prioritetima razvoja sektora odbrane u Crnoj Gori, kao i izazovima sa kojima se suočavamo u tom domenu.

Pič je naglasio da je neophodno jedinstveno djelovanje NATO saveznica, usklađenost stavova u oblasti odbrane i pridržavanje zajedničkim vrijednostima, u pogledu bezbjednosne i vanjske politike.

On je kazao da je zadovoljan zbog potvrde opredijeljenosti Crne Gore u sprovođenju reformi neophodnih za nastavak evropskog puta.

“Pič e istakao posvećenost UK unaprjeđenju saradnje dvije države u domenu odbrane, u cilju modernizacije cjelokupnog sistema odbrane Crne Gore i osposobljavanja za odgovore savremenim bezbjednosnim izazovima, kao i posvećenost razvoju bezbjednosti regiona Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

