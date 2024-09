Crna Gora ostaje posvećena Berlinskom procesu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje potpuno posvećena Berlinskom procesu, čiji je cilj približavanje regiona Evropskoj uniji (EU), saopšteno je na sastanku premijera Milojka Spajića i izaslanika Vlade Njemačke za Zapadni Balkan Manuela Zaracina.

Kako su saopštili iz Spajićevog kabineta, na sastanku je ocijenjeno da je Berlinski proces pravi način da se region Zapadnog Balkana poveže međusobno, ali i sa Evropskom unijom (EU), na bazi evropskih vrijednosti.

Navodi se da je, u sklopu priprema za održavanje jubilarnog samita te inicijative, u oktobru u Berlinu, na sastanku razgovarano o daljim koracima kako bi projekat funkcionisao u punom kapacitetu.

„Istaknuta je važnost unapređenja Sporazuma o slobodnoj trgovini na Balkanu (CEFTA), kao značajnog mehanizma za ekonomsku konvergenciju regiona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Spajić i Zaracin, u kontekstu pristupanja jedinstvenom evropskom tržištu, razgovarali i o naporima da Crna Gora u najskorijem roku postane dio SEPA-e – Jedinstvenog područja plaćanja u EUR.

„Ocijenjeno je da Crna Gora ostaje potpuno posvećena Berlinskom procesu, inicijativi koja za cilj ima približavanje regiona EU, kroz usvajanje standarda koji su u skladu s pravnim tekovinama evropske porodice“, kaže se u saopštenju.

To će, kako je zaključeno, pomoći i u završnoj fazi pregovora i zatvaranju poglavlja.

