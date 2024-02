Crna Gora može računati na pomoć Italije na reformskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u prethodnom periodu postigla napredak, čime su stvoreni uslovi za novi zamah u reformskom procesu, i može računati na pomoć Italije u procesima reformi i pristupanja Evropskoj uniji (EU), posebno u oblastima iz poglavlja 23 i 24.

To je saopšteno na radnom doručku ministara pravde, vanjskih i unutrašnjih poslova, Andreja Milovića, Filipa Ivanovića i Danila Šaranovića sa italijanskim kolegama Karlom Nordijem, Antoniom Tajanijem i Mateom Pjantedozijem.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju crnogorskih ministarstava pravde, vanjskih i unutrašnjih poslova, sagovornici su ukazali na napredak koji je Crna Gora postigla u prethodnom periodu, kompletiranjem sastava Ustavnog suda i Sudskog savjeta, izglasavanjem vrhovnog državnog tužioca i imenovanjem glavnog pregovarača sa EU.

Time su, kako su istakli, stvoreni uslovi za novi zamah u reformskom procesu, koji će omogućiti kvalitetnu i brzu implementaciju reformi u brojnim oblastima.

„A posebno kada je riječ o unapređenju vladavine prava i borbi protiv korupcije, kao i doprinijeti bržem okončanju pregovaračkog procesa sa EU”, kaže se u saopštenju.

Italijanski ministri su poručili da Crna Gora može računati na punu pomoć Italije na reformskom putu, dodajući da postoji spremnost da se podijele znanja i iskustva koja bi značajno unaprijedila kvalitet reformi.

„Kada je riječ o pregovaračkom procesu, dodali su da će Italija nastaviti da pruža snažnu podršku našoj državi, posebno kada je riječ o poglavljima 23 i 24, ali i izrazili uvjerenje da će Crna Gora postati prva naredna članica Unije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku ocijenjeno da Crna Gora i Italija njeguju prijateljske, sadržajne i istorijski bliske veze, koje će se u narednom periodu dodatno produbiti jačanjem saradnje u oblastima od obostranog značaja.

Kako je saopšteno, radnom doručku su prisustvovali i predsjednik italijanske Nacionalne agencije za antikorupciju (ANAC) Đuzepe Busia, državni tužilac za borbu protiv mafije Đovani Melilo, kao i komandant Finansijske policije Andrea de Đenaro.

