Crna Gora da iskoristi poziciju predvodnika i ubrza pregovarački proces

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi poziciju predvodnika u evropskoj integraciji i da ubrza pregovarački proces, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog šefa diplomatije Filipa Ivanovića i ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana.

Ivanović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj, na sastanku sa Grlić Radmanom rekao je da su Crna Gora i Hrvatska prijateljske države, susjedi, partneri i saveznici.

“Sadržajni bilateralni odnosi dodatno su osnaženi vizijom pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU). Zahvalni smo na snažnoj podršci Hrvatske našoj evropskoj budućnosti“, kazao je Ivanović, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

On je ocijenio je da je posjeta potvrdila da su odnosi dvije države utemeljeni na bliskim vezama i zajedničkim evropskim i evroatlantskim vrijednostima.

“Saglasili smo se i da ćemo o svim neriješenim pitanjima voditi bilateralni dijalog i direktnu komunikaciju, vodeći se principima prijateljstva, dobrosusjedstva i strateškog partnerstva definisanog kroz članstvo naših država u NATO-u,” istakao je Ivanović.

Grlić Radman je rekao da cijene što je Ivanović odabrao Hrvatsku za svoju prvu zvaničnu bilateralnu posjetu,

On je, kako je saopšteno iz MVP, kazao da je zadovoljan otvorenom komunikacijom i dinamikom političkog dijaloga na visokom nivou.

Grlić Radman je ocijenio da je to, istovremeno, podsticaj unapređenju bilateralne saradnje i podršci evropskim aspiracijama Crne Gore.

Kako je kazao, Hrvatska će nastaviti da se snažno zalaže za kredibilnu politiku proširenja i ubrzan put Crne Gore, zasnovan na principu individualnih zasluga.

„Možete računati na našu punu ekspertsku i političku podršku“ kazao je ministar Grlić Radman.

Iz MVP su kazali da su se Ivanović i Grlić Radman saglasili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje u oblastima energetike, saobraćajne infrastrukture u dijelu Jadransko-jonskog puta, kao i u oblasti zdravstva.

Ivanović se, osim sa Grlić Radmanom sastao sa predsjednikom Hrvastke Zoranom Milanovićem, kao i sa predstavnicima Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj.

Navodi se da je tokom razgovora sa Milanovićem, prvog dana posjete, u fokusu razgovora bila evropska budućnost Crne Gore.

Milanović je ocijenio da bi Crna Gora trebalo da, što je prije moguće, postane članica EU, posebno imajući u vidu da je već godinama članica NATO-a.

„Na tom putu, Crna Gora može računati na punu podršku Hrvatske“, poručio je Milanović.

Ivanović je zahvalio na podršci Hrvatske evropskom putu Crne Gore, naglasivši da je članstvo u EU apsolutni prioritet Vlade.

“Odlučni smo u namjeri da zemlju približimo ostvarenju ključnog vanjskopolitičkog cilja. To su, uz aktivno i kredibilno članstvo u NATO-u, jačanje dobrosusjedskih odnosa, regionalne saradnje i aktivnosti na u multilateralnom planu, stubovi vanjskopolitičkog djelovanja 44. Vlade”, istakao je Ivanović.

On je zahvalio predstavnicima Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj na posvećenosti očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Crne Gore i značajnom doprinosu snaženju veza dvije države.

„Drago mi je što smo, i tokom ove posjete, posebno istakli i značaj djelovanja nacionalnih manjina, kako hrvatske u Crnoj Gori tako i naše u Hrvatskoj, koje pružaju jedinstven doprinos multietničkom i multikulturalnom skladu naših država“, zaključio je Ivanović.

