Crna Gora da bude spremna da sve važne odluke donosi zajedno sa evropskim partnerima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao prva buduća članica Evropske unije (EU), mora biti spremna da sve važne odluke donosi zajedno sa evropskim partnerima, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Demokrata Alekse Bečića i specijalnog predstavnika Unije za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, Bečić se danas sastao sa Lajčakom u Bratislavi.

Navodi se da su Bečić i Lajčak razgovarali o evropskoj budućnosti Crne Gore, šansama i perspektivama države, ali i mogućnostima njihovog bržeg ostvarenja.

“Konstatovali su da, u izazovnim vremenima, evropski političari moraju biti spremni na hrabre odluke, koje znače sigurno članstvo Crne Gore u porodici evropskih naroda. Crna Gora kao prva buduća članica EU mora biti spremna da sve važne odluke donosi zajedno sa evropskim partnerima”, kaže se u saopštenju.

Bečić je kazao da je spoljno-politički kurs Crne Gore kurs evropskh susjeda i evropskih prijatelja.

Lajčak je, kako se navodi, rekao da je Bečić lider evropske partije koja za sebe može reći da je snažna građanska partija.

“A jake građanske partije trebaju Crnoj Gori i EU partnerima”, dodao je Lajčak.

Bečić i Lajčak su ocijenili da EU uporno drži otvorena vrata i čeka očekivane rezultate, jer Crna Gora ima istorijsku šansu da postane naredna članica EU.

Zato je, kako se dodaje, potrebno pratiti želje građana koji na rekordnom nivou podržavaju evropske integracije, gledati ka budućnosti, a ne prošlosti, jačati građansko društvo, a ne ekstremne nacionalizme, graditi mostove i jačati povjerenje, a ne produbljivati podjele.

“Jer konsenzus oko evropskog puta i društveno-politička stabinost usled brojnih domaćih i globalnih izazova nemaju alternativu. Izazovna vremena i veliki ciljevi traže stabilne, odgovorne i pouzdane aktere i partnere”, dodaje se u saopštenju.

