Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da snažno i nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je uputio video poruku Samitu o odgovornosti Rusije za zločine u Ukrajini, koji se danas održava u Kijevu.

“Godinu dana je od kada je svijet ugledao zastrašujuće slike ubijenih, silovanih i ranjenih ukrajinskih civila u Buči”, kazao je Đukanović.

On je saopštio da prizori nezapamćenog masakra na tlu Evrope u 21. vijeku, pred kojim je svijet ostao nijem, i danas jednako izazivaju tugu i bijes.

“Crna Gora će nastaviti da snažno i nepokolebljivo stoji uz Ukrajinu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS