Članstvo Crne Gore u EU podržava skoro 80 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Skoro 80 odsto crnogorskih građana podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), pokazalo je najnovije istraživanje koje je, za potrebe Delegacije EU, u novembru uradila agencija De facto.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u Crnoj Gori, istraživanje je pokazalo da je podrška crnogorskih građana pristupanju države EU konstantna i visoka.

“Skoro četiri petine crnogorskih građana, njih 78,5 procenata, podržava članstvo Crne Gore u EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, bez obzira na to da li lično podržavaju članstvo ili ne, 76 odsto građana uvjereno da će Crna Gora postati članica EU.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da tako snažna i stabilna podrška građana za članstvo, od skoro 80 procenata, treba da bude pokretačka snaga za sve političke aktere da ubrzaju reforme na putu pristupanja Uniji.

„Dosljedno visoka podrška građana Crne Gore članstvu svoje zemlje u EU je razlog za ohrabrenje za nas, a vjerujem i za crnogorske vlasti“, kazala je Popa.

Kako je navela, zajednički cilj ne bi trebalo da bude samo članstvo, već i poboljšanje uslova života građana na tom putu i promovisanje vrijednosti EU kao temelja prosperitetnog demokratskog društva.

Istraživanje je pokazalo da građani kao najvažnijeg političkog, ekonomskog i trgovinskog partnera u budućnosti vide EU, dok 50 odsto njih vide EU kao najvećeg finansijskog donatora Crnoj Gori.

„Da se sada organizuje referendum o članstvu Crne Gore u EU, na glasanje bi izašlo 86,8 procenata građana, a od izašlih na referendum njih skoro 90 odsto potvrdno bi odgovorilo na referendumsko pitanje“, navodi se u saopštenju.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da su pozitivan stav prema EU i visoka podrška članstvu u Uniji dodatna obaveza, ali i snažan podsticaj, kako za Ministarstvo evropskih poslova, tako i za Vladu u cjelini.

“Podsticaj da radimo još posvećenije, efikasnije i bolje kako bismo ispunili sve uslove iz procesa pristupanja i osigurali da Crna Gora postane sljedeća članica EU“, navela je Gorčević.

Ona je poručila da će u tom pravcu nastaviti da, kroz sprovođenje svih potrebnih reformi, rade u cilju dostizanja evropskih standarda i unapređenja kvaliteta života građana.

To je, kako je istakla Gorčević, najvažniji cilj aktuelne, evropske Vlade.

Na pitanje kako bi ocijenili brzinu kojom se Crna Gora kreće prema članstvu u EU, 19 odsto građana odgovorilo je da se process odvija veoma brzo, dok je 35,8 procenata odgovorilo onoliko brzo koliko okolnosti dozvoljavaju.

Kako je saopšteno, 40,8 odsto građana smatra da se ne kreće dovoljno brzo, ili se kreće veoma sporo.

Olivera Komar iz agencije De facto kazala je da se, iako podrška pristupanju EU u Crnoj Gori ostaje jaka, mogu primijetiti određena kretanja iz „čvrste“ u „meku“ kategoriju podržavalaca.

„Uočeni trend upozorava na važnost očuvanja jednog od rijetkih, ako ne i jedinog pitanja oko koga postoji konsenzus u Crnoj Gori”, navela je Komar.

Većina građana, njih 65,5 odsto, smatra da se stvari u Crnoj Gori kreću u dobrom pravcu, ali ih je svega 11 odsto u potpunosti uvjereno u to.

Najveći problem crnogorskog društva, prema rezultatima istraživanja, je ekonomska situacija, a zatim slijede nezaposlenost i korupcija.

Iz Delegacije EU naveli su da je u porastu i zabrinutost građana za stanje u zdravstvu i životnoj sredini.

