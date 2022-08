Cilj bio formiranje opštine, ali ne zarad partijskih interesa

Podgorica, (MINA) – Krajnji cilj građana Zete bio je formiranje samostalne opštine, ali ne kako bi se zadovoljili uski partijski interesi, već kako bi bila ispoštovana njihova volja, saopšteno je iz Odbora “Za spas Zete”.

Iz Odbora su kazali da, je nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i Zakona o Glavnom gradu, Zeta dobila status opštine, ali da postoji razočarenje zbog načina na koji je to urađeno.

“Naš krajnji cilj jeste bio formiranje samostalne opštine, ali ne kako bi se zadovoljili uski partijski interesi, već kako bi se ispoštovala volja građana”, rekli su iz Odbora.

Oni su kazali da je ta volja građana bila sažeta u prihvatanju amandmana koji bi garantovali Zeti 24 naselja, odnosno 22 postojeća uz dio naselja Dajbaba i Kuća Rakića, i opciono Žabljak Crnojevića.

“Nakon što smo izkazali želju da sve političke subjekte upoznamo sa opravdanošću naših zahtjeva, i nakon što smo dobar dio njih upoznali sa navedenim, krajnji rezultat ove priče je išao na štetu građana Zete”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da ni amandman koji se odnosio na naselja, kao ni drugi koji su bili plasirani u cilju poboljšanja pozicije Zete kao nove opštine u njenoj početnoj fazi, nijesu prihvaćeni.

Iz Odbora su ocijenili da je time zaokružena dugogodišnja diskriminacija Zete i njenih građana od predlagača takvih zakonskih inicijativa.

“Želimo da poručimo parlamentarnoj većini, na čelu sa Građanskim pokretom URA i Demokratskom partijom socijalista (DPS), da ćemo se kao građani potruditi da njihovo buduće djelovanje svedemo na minimum, u krajnjem i potpuno eliminišemo, kada je u pitanju Zeta, a nadamo se i cijela Crna Gora”, rekli su iz Odbora.

Oni su dodali da poslanici, koji ne slušaju glas naroda koji ih je izabrao, ne treba da budu na tim pozicijama.

Komentarišući, kako su rekli, neozbiljan izgovor za najavljenu situaciju oko referenduma u Dajbabama, oni su ocijenili da se i pitanje osamostaljenja Zete moglo riješiti referendumom, ali da rokovi za ostvarenje političkih ciljeva nijesu dali prostora za to.

Iz Odbora su poručili da će Zeta raditi da oživi svoju pravu teritoriju, bez pomoći partija koje su “ovim zakonskim rešenjima uskratili pravo na to, na način i u obimu kako to građani budu zahtijevali”.

“S druge strane, veliku zahvalnost upućujemo poslanicima Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore, koji su nam tokom skupštinskog zasijedanja pokazali kako se bori sa svoj narod”, rekli su iz Odbora.

Kako su dodali, te partije su djelovanje i dobru namjeru su pečatirale svojim dolaskom na mjesto blokade, kao i riječima koje su uputili građanima Zete.

Oni su kazali da je poziv bio upućen svim poslanicima, dok su se odazvali samo oni koji su prepoznali značaj ovog trenutka, i potrebu da, kako su naveli, budu sa svojim narodom.

“Zahvaljujemo i predstavnicima pokreta Evropa sad, koji su takođe svojim prisustvom dali podršku narodu Zete, kao i svima koji su nam dali prijateljsku podršku sa različitih adresa”, rekli su iz Odbora.

Oni su rekali da danas neće biti blokada saobraćajnica.

“Dane pred nama ćemo iskoristiti kako bismo i organizovali novi zbor građana Zete, gdje ćemo imati priliku da zajednički donesemo prave odluke, koje će rezultirati kroz naše buduće, kako institucionalno, tako i vanistitucionalno, djelovanje”, najavili su iz Odbora.

Oni su ponovili da cilj građana Zete nije blokiranje saobraćaja, posebno uzimajući u obzir da je u toku ljetnja turistička sezona.

“Kao i to da je Crna Gora zemlja apsurda, i da u pojedinim trenucima izlazak na ulice predstavlja jedini način prenošenja poruke, jer su politički interesi potpuno eliminisali poštovanje Ustava Crne Gore, zakona, kao i uopšte demokratiju i institucionalne načine reagovanja”, dodali su iz Odbora.

Oni su se izvinili svim učesnicima u saobraćaju, posebno turistima, i iskazali zahvalnost policajcima koji su ih pratili u dosadašnjim okupljanjima, uz poruku da će se, kako su rekli, družiti i u narednom periodu.

Iz Odobora su poručili Zeta jeste postala samostalna opština, ali da ona nije ovo što je kreirano preko noći u Skupštini.

“Zeta je narod koji je sinoć bio na blokadi, i koji će u narednom periodu pokazati odlučnost da zajednički riješi sve aktuelne probleme, kako bi se Zeta vratila pravim istorijskim vrijednostima koje su kreirale današnju Crnu Goru”, zaključili su iz Odbora.

