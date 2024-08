Čamgoz izručen Turskoj

Podgorica, (MINA) – Državljanin Turske Binali Čamgoz izručen je danas toj državi.

Ministar pravde Bojan Božović rekao je na konferenciji za novinare da je taj Vladin resor danas donio rješenje kojim se dozvoljava izručenje Čamgoza Turskoj.

On je istakao da je ukinuto rješenje bivšeg ministra pravde Andreja Milovića od 22. junara ove godine, kojim nije dozvoljeno izručenje Čamgoza.

Božović je naveo da je Vijeće za nacionalnu bezbjednost u srijedu razmatralo činjenicu da je Čamgoz prijetnja po unutrašnju i nacionalnu bezbjednost Crne Gore.

„Zaključkom Vijeća sugeriše se Ministarstvu pravde da još jednom razmotri ovaj predlog“, rekao je Božović.

On je istakao da je, s obzriom da je i od ranije bio dobro upoznat sa činjenicama slučaja Čamgoz i zbog činjenica koje su iznijele kolege iz bezbjednosnog sektora o ugroženosti dražve, bila potrebna njegova hitna reakcija.

„Sve je urađeno na profesionalan način“, naveo je Božović.

Kako je naveo, prilikom donošenja odluke sagledao je i pismo koje je dostavila Turske o opštim uslovima i garancijama koje ta država daje za Čamgoza.

„Čak je i Evropski sud za ljudska prava konstatovao da u Turskoj postoje uslovi za nesmetano izdržavanje kazni zatvora osoba koje su čak 93 odsto invalidi“, dodao je Božović.

On je kazao da su svi sudski organi Crne Gore, kao i nadležne institucije pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), sugerisali Ministarstvu pravde da postupe ovako.

Božović je naglasio da je rješenje konačno i da ne podliježe žalbi.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je večeras sprovedeno izručenje Camgoza, kojeg Turska potražuje zbog niza krivičnih djela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala.

Šaranović je zahvalio svim pripadnicima Sektora za borbu protiv kriminala, taktičkih jedinica Sektora policije posebne namjene, granične policije, Regionalnog centra „Centar“ i službenicima Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

„MUP je u januaru odbilo zahtjev Camgoza za obezbjeđivanje međunarodne zaštite u Crnoj Gori, njegovi branioci su iskoristili sve moguće pravne ljekove unutar našeg sistema i žalili su se na takvo rješenje, ali ispravnost takvog rješenja potvrđena je od Upravnog suda“, podsjetio je Šaranović.

On je kazao da je i izručenje Čamgoza jedna u nizu potvrda nikad bolje saradnje između organa obavještajno-bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori, ali i Ministarstva pravde.

„Na ovaj način jačamo međunarodni ugled Crne Gore, ali i našeg sistema bezbjednosti u cjelini“, naveo je Šaranović.

Pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović kazao je da su službenici crnogorske policije, uz pojačane mjere bezbjednosti, sinhronizovano i bezbjedno izvršili ekstradiciju Čamgoza.

On je podsjetio da je za Čamgozom bila raspisana crvena Interpolova potjernica,, zbog sumnje da je izvršio teška krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala.

Šćepanović je podsjetio da je Čamgoz prvi put uhapšen 6. jula 2022. godine u Podgorici, nakon čega je zbog falsifikovanja dokumenata osuđen na kaznu zatvora od tri mjeseca.

„Tokom januara i početkom februara su podnijete dvije krivične prijave protiv Čamgoza zbog krivičnog djela navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja, gdje se dovodi u vezu da je doveo u zabludu organe za sprovođenje zakona, centralni registar privrednih subjekata, MUP i notarsku kancelariju“, rekao je Šćepanović.

Kako je kazao, za manje od osam sati uspjeli su da obezbijede sve procedure i pretpostavke i da Čamgoz bude na bezbjedan način izručen Turskoj.

„Crna Gora će biti bezbjedna država i neće biti utočište i bezbjedna zona za organizovane kriminalne grupe“, istakao je Šćepanović i dodao da su za samo mjesec uhapsili 17 međunarodno traženih osoba i 77 po nacionalnim potjernicama.

On je kazao da je imperativ policije jeste da Crna Gora bude bezbjedna država, da se građani osjećaju sigurno, kao i da turisti i osobe u tranzitu budu bezbjedni.

