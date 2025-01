BS danas odlučuje o prisustvu sjednici Skupštine

Podgorica, (MINA) – Sjednice Predsjedništva Bošnjačke stranke (BS) i kluba poslanika, na kojima će biti odlučeno da li će ta stranka prisustvovati zasjedanju Skupštine na čijem dnevnom redu je predlog budžeta, biće održana danas.

Očekuje se da na sjednici Predsjedništva bude analiziran i dosadašnji učinak Vlade i realizacija koalicionog sporazuma između BS i Pokreta Evropa sad.

Prema saznanjima agencije MINA, u vrhu BS se posljednjih dana ozbiljno vode razgovori vezano za odluku oko budžeta, ali i evropskog puta Crne Gore.

