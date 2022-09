Bošnjak nije odbila kandidaturu za jednu od funkcija

Podgorica, (MINA) – Poslanica Demokratskog fronta (DF) Branka Bošnjak nije odbila kandidaturu za jednu od dvije najprestižnije državne funkcije, kazali su iz Demokratske Crne Gore, navodeći da je to logično i odgovorno.

Demokrate su pozdravile saopštenje poslanica DF-a u kojem su apelovale na političke lidere većine od 30. avgusta 2020. godine da odgovorno i ozbiljno pristupe traženju kompromisa kako bi se što prije došlo do predloga mandatara za sastav nove Vlade, ukoliko su potpisi na nedavno usaglašeni Sporazum zaista iskreno dati.

“Pozdravljamo saopštenje poslanica DF-a, ali se iz njega jasno da zaključiti da Bošnjak nije odbila kandidaturu za jednu od dvije najprestižnije državne funkcije, što je i logično i odgovorno, jer svako ko potencijalno može biti tačka okupljanja 41 poslanika prirodno je da bude podređen interesu građana i poštovanju 30. avgusta”, navele su Demokrate.

Iz te partije su istakli da vjeruju da su Bošnjak i bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović prihvatljive svima, jer su to, kako su kazali, kandidatkinje koje mogu da izvedu taj proces do kraja.

“Pozdravljamo i odluke dva lidera, (Alekse) Bečića i (Andrije) Mandića, da ustupe svoja mjesta i na taj način pošalju poruku svim liderima partija da učine identičan potez, kako bi se lakše dogovorili”, dodaje se u saopštenju Demokrata.

