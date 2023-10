Bogdanović: Miješanje partija u proces popisa pokušaj manipulacije

Podgorica, (MINA) – Miješanje političkih subjekata u proces popisa pokušaj je manipulacije stvarnom slikom društva, ocijenio je generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović i dodao da se ta partija neće uključivati u kampanju za popis.

Bogdanović je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da popis stanovništva, domaćinstava i stanova smatraju kao ključno sredstvo za prikupljanje statističkih podataka koji služe dobrobiti države.

“On nije samo tehnički postupak to je refleksija naše posvećenosti pravoj slici naše države i njenih građana”, kazao je Bogdanović.

Kako je rekao, to je temelj na kojem se planira budućnost, a ne teren za političke igre.

“Zato smo donijeli odluku da se ne uključujemo u kampanju za predstojeći popis”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da politika ne bi smjela da zasjenjuje čistotu i objektivnost statistike.

Bogdanović je apelovao na građane da sačuvaju integritet popisa i da se odupru svakom obliku pritiska i manipulacije na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.

“Vaše slobodno izjašnjavanje je vaše pravo, a ne nešto zbog čega bi trebali osjećati strah, biti kažnjeni ili pak očekivati nagradu”, poručio je Bogdanović.

On je istakao da je slobodno popisno izjašnjavanje neprikosnoveno pravo građana i svjedočanstvo demokratske zrelosti.

“Svako miješanje političkih subjekata u ovaj proces je narušavanje svrhe popisa i pokušaj manipulacije stvarnom slikom našeg društva, te aktivan pokušaj kompromitacije statističkih podataka”, rekao je Bogdanović.

On je zaključio da žele objektivan i iskren popis u Crnoj Gori, jer se samo na istini se može graditi svijetla budućnost države.

