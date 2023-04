Blinken čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Entoni Blinken čestitao je Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima.

Blinken je čestitao i crnogorskim građanima na održanim izborima.

“Radujemo se udruženom radu sa našim NATO partnerom na unapređenju zajedničkih prioriteta, uključujući evroatlantske integracije Crne Gore i jedinstvenu podršku Ukrajini”, naveo je Blinken na Tviteru /Twitter/.

