Najveći štediša u banci čuva skoro 60 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveći depozit u crnogorskim bankama iznosi skoro 60 miliona EUR, a taj novac nalazi se na računu pravnog lica – nerezidenta, saopšteno je Televiziji Crne Gore iz Centralne banke (CBCG).

„Prema mjesečnim podacima o 50 najvećih deponenata koje su banke dostavile CBCG na 31. mart ove godine, najveći depozit iznosi 58,8 miliona EUR i riječ je o pravnom licu – nerezidentu“, saopšteno je iz CBCG.

Na drugoj strani, crnogorski i strani građani u našim bankama čuvaju skoro 2,7 milijardi EUR, prenosi portal RTCG.

„Prema posljednjim raspoloživim preliminarnim podacima na 31. mart, koje su banke dostavile CBCG, depoziti građana iznose 2,68 milijardi EUR ili 50,4 odsto ukupnih depozita u sistemu“, naveli su iz CBCG.

U odnosu na isti period prošle godine, kada su depoziti iznosili 2,5 milijardi EUR, depoziti građana ostvarili rast od 184,7 miliona EUR ili 7,38 odsto.

Nešto stariji podaci sa kraja prošle godine pokazuju da u Crnoj Gori ima 23 milionera i oni su na kraju prošle godine na računima u bankama imali milion i više EUR.

Kada je riječ o strukturi depozita fizičkih lica, na depozite po viđenju odnosi se 80 odsto.

„Kratkoročni depoziti, odnosno depoziti do jedne godine, čine 88,76 odsto, dok dugoročni depoziti čine svega 11,24 odsto ukupnih depozita u sistemu“, precizirali su iz CBCG.

Na drugoj strani, sa aspekta ročne strukture ukupnog depozitnog potencijala banaka, na depozite po viđenju odnosi se 82,28 odsto.

„Kratkoročni depoziti, odnosno depoziti do jedne godine, čine 91,46 odsto, dok dugoročni depoziti čine svega 8,54 odsto ukupnih depozita u sistemu“, saopšteno je iz CBCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS