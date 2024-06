Bilčik: Crna Gora može započeti zatvaranje pregovaračkih poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može započeti zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja, uz nastavak demaćih reformi, poručio je predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta, Vladimir Bilčik.

On je čestitao Crnoj Gori dobijanje Pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava (IBAR).

“Postizanje IBAR-a o vladavini prava signalizira stvarni napredak ka članstvu u EU – Crna Gora može započeti zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja uz nastavak domaćih reformi”, napisao je Bilčik na platformi X.

On je dodao da se nada da dolazeći Evropski parlament može odobriti dalje EU proširenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS