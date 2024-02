Bečić: Vraćeno povjerenje građana u institucije

Podgorica, (MINA) – Postizanje političke stabilnosti i smirivanje tenzija u društvu jedan je od najznačajnijih rezultata u prvih sto dana rada Vlade, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

Iz Vlade je saopšteno da je Bečić, u razgovoru sa predstavnicima tink tenk organizacija iz Evrope, kazao da je vraćeno povjerenje građana u crnogorske institucije.

Navodi se da je Bečić, kao jedan od najznačajnijih rezultata koje je Vlada postigla u proteklih sto dana, izdvojio postizanje političke stabilnosti i smirivanje tenzija u društvu.

“Što je omogućilo sprovođenje reformi u pravosuđu deblokadom ključnih institucija koje su nakon više godina izašle iz v.d. stanja”, kaže se u saopštenju.

Bečić je, kako se navodi, ukazao i na to je da je obezbijeđen i sproveden demokratski i evropski popis stanovništva.

“Rezultati koje smo postigli umnogome su nadišli mnoga očekivanja i definitivno da smo u prvih sto dana opravdali ukazano povjerenje građana da rukovodimo društvenim procesima u Crnoj Gori”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, pored toga što je uspostavljena puna funkcionalnost i legitimnost Ustavnog Suda, Sudskog savjeta, VDT-a i Centralne banke, to su zapravo bili neki od najvažnijih koraka ka vraćanju povjerenja građana u crnogorske institucije.

To je, kako je dodao, proces koji se ne može završiti preko noći i koji ne zavisi od jednog čovjeka.

“Svi imamo odgovornost da damo doprinos, jer jake institucije, građanski snažno i pomireno društvo, ekonomski socijalno uzdignuti građani, kao i očuvanje i unapređenje dostignutih društveno-političkih sloboda jesu temelji vječnosti i zalog za budućnosti svih nas i onih koji će nas naslijediti”, istakao je Bečić.

Bečić je, kako se navodi, ukazao na odlične rezulatate postignute u sektoru bezbjednosti.

Prema njegovim riječima, konkretni rezultati proizilaze iz svakodnevne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, u odličnoj saradnji sa tužilaštvom.

Oni su, kako je kazao Bečić, najbolji odgovor na političke performanse kojima se u jednom dijelu javnosti pokušavala stvoriti pogrešna percepcija stanja u bezbjednosnom sektoru.

“Sa ciljem minimiziranja ostvarenih uspjeha i usporavanja reformskih procesa”, naveo je Bečić.

On je dodao da su rezultati najbolji odgovor na sve opstrukcije i pokušaje skretanja pažnje sa suštine.

“Ali i školski primjer partnerskog odnosa i kvalitetne saradnje između sektora bezbjednosti, SDT-a i drugih nadležnih tužilaštava”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, zajedničke aktivnosti su dokaz da u Crnoj Gori više nema zaštićenih, ni nedodirljivih.

“Ne interesuje nas kako se neki pojedinac ili kriminalna grupa zove, jer nemamo obavezu prema bilo kome, osim prema našoj državi i njenim građanima. Drago mi je da smo to po ko zna koji put potvrdili i djelima”, naveo je Bečić.

On je kazao da će Crna Gora iskoristiti veliku evropsku šansu koja joj se ukazala.

“Svi kapaciteti Vlade su podignuti i usmjereni sa ciljem da dobijemo IBAR odnosno ispunjenost privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, a odmah nakon toga i krenemo sa zatvaranjem poglavlja”, naveo je Bečić.

On je naglasio da Crna Gora nezaustavljivo korača ka statusu 28. članice Evropske unije.

“I hvala vam, kao uglednim tink tenk organizacijama i našim partnerima iz Berlina, Pariza, Haga, Brisela i drugih gradova i zemalja, što nam pomažete na tom putu”, zaključio je Bečić.

