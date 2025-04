Bečić: U sektoru bezbjednosti se vodi računa o afirmaciji rodne ravnopravnosti

Podgorica, (MINA) – U sektoru bezbjednosti i odbrane izuzetno se vodi računa o afirmaciji rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao na sastanku sa osnivačicom globalne mreže političarki (WPL) Silvanom Koh Merin, koja boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

On je istakao da je pitanje rodne ravnopravnosti i pozicioniranja žena i mladih na mjestima odlučivanja kontinuirano u fokusu njegove političke karijere, na kojim se god funkcijama u nalazio.

„Ponosan sam što smo nakon istorijske promjene vlasti 2020. godine, za vrijeme dok sam predsjedavao Skupštinom, pored revolucionarnih promjena na polju transparentnosti, otvorenosti i modernizacije rada, napravili velike iskorake i po pitanju rodne ravnopravnosti“, rekao je Bečić.

On je podsjetio da je tada formiran Ženski klub, koji čine poslanice svih partija, a na čiji predlog je usvojen značajan broj zakona.

Belić je istakao da je uvedena i poslovnička obaveza da najmanje jedna žena mora biti potpredsjednica parlamenta.

„A jasno je trasirano i pozicioniranje poslanica na mjestima rukovođenja ključnim skupštinskim delegacijama i radnim tijelima, što su veoma važni iskoraci koje smo tada učinili“, naglasio je Bečić.

On je dodao da su u sektoru bezbjednosti i odbrane brojni direktori direktorata, državni sekretari i sekretari žene, ali i da je u poslednjoj svršenoj generaciji na Policijskoj akademiji bilo blizu 40 odsto žena.

„Što govori u prilog tome da se i u ovom sektoru izuzetno vodi računa o afirmaciji rodne ravnopravnosti i jačanju uloge žena“, rekao je Bečić.

Kako je naveo, tu su svi zajedno da nastave da daju doprinos motivaciji žena i što većem uključivanju u svim sferama društveno-političkog života.

„Jer kvalitet, umjerenost, pouzdanost i stabilnost koju donose je prevashodno u interesu države i jačanja institucija, a samim tim i ostvarenja našeg istorijskog cilja i sna mnogih generacija da 2028. godine postanemo 28. članica Evropske unije”, naglasio je Bečić.

Koh Merin je kazala da je divno čuti da Bečić od prvog dana angažovanja ostaje pri svojoj agendi da podrže žene u politici i da ostaje posvećen onom što je ispravna i pametna stvar za državu.

