Bečić: Političke i ideološke razlike ne smiju izazvati nasilje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić osudio je napad na jednog od lidera Demokratskog fronta i predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu, Milana Kneževića, navodeći da političke i ideološke razlike ne smiju izazvati nasilje.

Knežević je danas napadnut na Aerodromu Podgorica.

‘”Najoštrije osuđujem današnji napad na poslanika i predsjednika Odbora za bezbijednost i odbranu, gospodina Milana Kneževića. Političke i ideološke razlike ne smiju izazvati nasilje bilo koje vrste”, naveo je Bečić na Tviteru /Twitter/.

Bečić je dodao da je dijalog, međusobno poštovanje i uvažavanje jedini put koji Crnoj Gori garantuje napredak i prosperitetniju budućnost.

“Stoga je obaveza svih nas da damo maksimalan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji civilizovanog društva”, rekao je Bečić.

