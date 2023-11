Bečić: Neophodna temeljita analiza biračkog spiska

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodna je temeljna analiza biračkog spiska i identifikacija svih anomalija, ocijenio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je razgovarao sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija (UN) Piterom Lundbergom.

Bečić je kazao da je, u cilju jačanja temelja demokratije, ključno da napori budu usmjereni ka osiguranju kredibilnijeg izbornog procesa.

“Neophodna je temeljita analiza biračkog spiska, identifikacija svih anomalija, kao i detaljna provjera dosljednosti i kvaliteta podataka. Ovo uključuje i verifikaciju usklađenosti sa zakonodavstvom koje reguliše izborni proces“, rekao je Bečić.

On je istakao da su proces pridruživanja Evropskoj Uniji, Agenda 2030 i održivi razvoj, neodvojivi elementi nacionalne strategije.

Bečić je naglasio da Vlada ima jasnu spoljnopolitičku orijentaciju vlade i to posvećenost evropskom putu, kredibilnom članstvu u NATO-u, potpunoj usaglašenosti sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i poštovanju svih medjunarodno preuzetih obaveza.

„Nećemo praviti kompromise kada je riječ o ovim fundamentalnim vrijednostima“, rekao je Bečić, ističući odlučnost vlade da očuva i promoviše nacionalne interese.

Bečić je istakao da je deblokada pravosuđa značajna i da je to što se vidjelo u poslednjih nekoliko godina u domenu optužbi na račun čelnika institucija koje trebaju biti na braniku prava i pravde poražavajuće.

„Ne smijemo dozvoliti ponavljanje takvih grešaka. Iako se suočavamo sa izazovima u policijskom sektoru, naše ambicije su još veće. Moramo djelovati odlučno, a ne čekati da druge agencije izvještavaju o aktivnostima naših policijskih službenika“, rekao je Bečić.

On je rekao da je važno ulaganje maksimalnih napora u oduzimanju nelegalno stečene imovine, stvaranju boljih uslova za rad Specijalnog državnog tužilaštva, i formiranju Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Fokusirani smo na jačanje institucija i smanjenje ekonomske nejednakosti“, naveo je Bečić.

On je naglasio da je potrebna i detaljna analiza statistike i izvještaja o kriminalnim aktivnostima na moru i jezeru.

“Bitno je analizirati rute i područja posebno podložna kriminalnim aktivnostima, kao i poboljšati saradnju sa Evropskom agencijom za obalsku i graničnu stražu”, dodao je on.

Bečić je kazao da je Vlada posvećena i spremna da pruži maksimalnu podršku u cilju ostvarenja vizije da Crna Gora postane članica Evropske unije.

“Pred nama su reforme od vitalnog značaja. Beskompromisno ćemo se boriti protiv organizovanog kriminala čemu će dodatno doprinijeti planirane reforme u bezbjednosnom sektoru. Ostajemo čvrsti i pouzdani saveznik u NATO-u“, rekao je Bečić.

Lundberg je istakao da je primarni cilj UN-a podrška Crnoj Gori u ubrzanju aktivnosti usmjerenih ka integraciji sa EU, što je neodvojivo povezano sa napretkom u domenu održivog razvoja.

Ta podrška, kako je saopšteno na sastanku, odražava uspješnu i prijateljsku saradnju između Crne Gore i UN, koja se temelji na posvećenosti i upornosti.

