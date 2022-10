Bečić: Bićemo nosioci vlasti u većini opština

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori pokazali su da je Demokratska partija socijalista (DPS) izgubila vlast u najvećem broju crnogorskih opština, a da će koalicija okupljena oko Demokratske Crne Gore biti ključni nosilac vlasti u tim gradovima, saopštio je lider Demokrata Aleksa Bečić.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da se “23. oktobra desio novi 30. avgust”.

“Večeras je potvrđeno da građani Crne Gore ne žele nikada više da se vrate na ono prije 30. avgusta, da su spremni da na svakim izborima čuvaju društvene, političke i ekonomske slobode koje su stekli za prethodne dvije godine”, rekao je Bečić.

On se zahvalio narodu Podgorice i Crne Gore što je, kako je naveo, pokazao da je, uz sve anomalije i gorke ukuse kojima su svjedočili prethodne dvije godine, spreman da čuva slobodu.

Bečić je rekao da su završeni lokalni izbori pokazali da su DPS i njegovi koalicioni partneri izgubili vlast u najvećem broju crnogorskih opština.

“A da će naša koalicija, koja nije bila na vlasti niti u jednoj od 14 opština u kojoj su bili lokalni izbori, od večeras vršiti vlast ili biti ključni nosilac vlasti u najvećem broju opština”, poručio je Bečić.

Kako je rekao, mnogo puta im je bila oteta pobjeda u Glavnom gradu.

“Ali večeras definitvno, nakon više od 20 godina klasičnog političkog ropstva, možemo da kažemo da je demokratija stigla i na teritoriju glavnog grada i da ćemo biti jedan od činilaca nove vlasti u Podgorici”, istakao je Bečić.

On je kazao da je važno da se na današnjim izborima potvrdi 30. avgust, a da je manje bitno koliko će ko pojedinačno imati mandata.

“Ključno nam je da ostvarujemo ono što je interes naroda”, poručio je Bečić, dodajući da je dobronamjernost i čistota u Podgorici “plaćena” nekim mandatima i procentima.

Nosilac liste Idemo ljudi Danilo Šaranović rekao je da je Podgorica, nakon 30 godina, vraćena sebi i svojim građanima.

“Naša pobjeda nije samo nad partijom, već nad onima zbog kojih smo ja i svi ovi ljudi odlučili da se bavimo poltikom. Od večeras idemo nekim novim putem, putem napretka”, rekao je Šaranović.

