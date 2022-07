Apel poslanicima da počnu sa intervjuima za Sudski savjet

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović apelovao na poslanike crnogorske Skupštine da počnu sa intervjuima sa kandidatima za članove Sudskog savjeta.

“Mislim da je to jako važno i velika poruka koju Crna Gora može pokazati u cilju deblokade evropskog puta”, kazao je Abazović na sjednici Vlade.

Na sjednici su usvojene informacije o potrebi potpisivanja protokola za Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske.

Abazović je kazao da su posrijedi važna dokumenta, koja će se ratifikovati u crnogorskom parlamentu.

“Čestitam novim članicama”, poručio je Abazović.

Državni sekretar Ministarstva evropskih poslova, Aleksandar Mašković rekao je da će se 14. jula u Crnoj Gori održati jedanaesti sastanak savjeta za stabilizaciju i pridruživanje.

“Taj događaj se prvi put održava u Crnoj Gori”, rekao je Mašković.

On je kazao da Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa kabinetom predsjedika Vlade priprema ovaj događaj.

“Planirano je da sastankom predsjedavaju Abazović i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj”, rekao je Mašković.

Abazović je kazao da je posrijedi velika vijest za Crnu Goru prvi put da se da se takva aktivnost organizuje van država EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS