Anđušić: Mandić otkazao sjednicu bez konstatovanja kvoruma

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić otkazao je, bez konstatovanja kvoruma, sjednicu parlamenta koja je bila zakazana za danas, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je Mandić otkazao sjednicu na koju su došli poslanici.

“Sjednica je, igrom slučaja, zakazana za dan nakon završenih lokalnih izbora, gdje nikome iz reda vlasti nije bilo na pameti da će biti ovako počišćeni”, kazao je Anđušić.

On je pozvao građane da sami procijene o čemu se radi.

“Procijenite sami o čemu se radi i gledajte kako se tone sve dublje, do samog dna. Sistem se raspao”, poručio je Anđušić.

