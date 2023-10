Albanski forum i DUA formirali zajednički klub poslanika

Podgorica, (MINA) – Albanski forum i Demokratska unija Albanaca (DUA) formirali su zajednički klub poslanika u Skupštini Crne Gore.

Predsjednik kluba biće lider Albanske alternative Nik Đeljošaj.

U saopštenju Đeljošaja i lidera DUA-e Mehmeta Zenke navodi se da su se na taj korak odlučili u cilju većeg jedinstva Albanaca, kao i njihovog autentičnog predstavljanja.

“Samo zajedno možemo da radimo na integraciji i napretku Albanaca, gdje će to biti ključni dio naše agende djelovanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je političko djelovanje kluba jedinstveno u svakom pogledu, jednoglasno štiteći i promovišući prava albanskog naroda.

“Na ovaj način, tri jedinstvena albanska poslanika će dostojanstveno predstavljati svoj narod i predano i posvećeno raditi na razvoju i unapređenju svih opština u kojima žive Albanci”, navodi se u saopštenju.

Đeljošaj i Zenka su kazali da će se iz njihovog poslaničkog kluba albanski jezik sa ponosom čuti i odjekivati u Skupštini.

Oni su istakli da će nastavak integracije Albanaca, unapređenje njihovog životnog standarda i potpuna faktorizacija biti pojačani kroz njihov poslanički klub.

“Takođe, naš klub će predstavljati konkretan temelj za promociju evropskih i zapadnih vrijednosti, podržavajući i zalažući se da Crna Gora postane prva naredna članica EU, kao i jačanje pozicije Crne Gore u okviru NATO-a”, kaže se u saopštenju.

Đeljošaj i Zenka su poručili da će njihov klub održavati odlične odnose kako sa državama regiona, tako i sa zapadnim državama, prvenstveno sa Sjedinjenim Američkim Državama kao glavnim saveznikom Crne Gore.

“Sigurni smo da će naš klub na pošten i autentičan način predstavljati Albance i u novoj 44. Vladi Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

