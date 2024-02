Adžić će inicirati kontrolno saslušanje Milovića zbog neizručenja Čamgoza

Podgorica, (MINA) – Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Filip Adžić najavio je da će inicirati kontrolno saslušanje ministra pravde Andreja Milovića povodom njegovog odbijanja da izruči turskog državljanina Binalija Čamgoza toj državi.

Milović je ranije danas kazao da je odluku da ne izruči Čamgoza donio u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, poštujući Ustav i zakone Crne Gore.

Adžić je kazao da se radi o jednom od najpoznatijih svjetskih kriminalaca, koji je optužen za brojna teška krivična djela, poput ubistava, šverca narkotika, ucjena i iznuda.

“Radi se o neviđenom skandalu koji može ostaviti trajne posljednice po pitanju bezbjednosti u Crnoj Gori, ali i na naše odnose sa Turskom”, rekao je Adžić.

On je dodao da u smatra da se u situaciji oko izručenja Čamgoza radi o velikoj korupciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS