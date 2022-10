Abazović: Zvaničnici EU da ne potpadaju pod uticaj nekih struktura

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena tome da što prije postane članica Evropske unije (EU), kazao je premijer Dritan Abazović i poručio da se za postizanje tog cilja mora pronaći širi društveni konsenzus.

On je novinarima u parlamentu, nakon sjednice Odbora za odbranu i bezbjednost, rekao da je sjutrašnja posjeta predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen lijepa vijest za Crnu Goru.

“Ono čemu ću se posvetiti u razgovoru, to su neki zajednički projekti koje Vlada Crne Gore ima sa EU. Neke smo već počeli da realizujemo, kao što je jučerašnje postavljanje kamena temeljca za kliniku”, naveo je Abazović.

On je dodao da će sa Fon der Lajen razgovorati i o energetici.

“Oni moraju da znaju da smo prošli jednu situaciju – da smo 30 godina imali nesmjenjivu vlast”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da misli da i zvaničnicima EU stvari postaju jasnije.

Oni, kako je naveo, “ne treba da potpadaju pod uticaj koji su imali od nekih struktura u Crnoj Gori, da se ovdje dešavaju aktivnosti koje imaju veze sa skretanjem kursa države i posvećivanjem interesima nekih trećih strana”.

“Ne. Crna Gora u cjelosti i sa svim svojim političkim subjektima ostaje posvećena da što prije postane članica EU, ali za to moramo pronaći širi društveni konsenzus unutar naše države”, kazao je Abazović.

On je rekao da pozdravlja lišavanje slobode bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića.

“Ne zato što imamo nešto lično protiv njega, ali znate na koji način je otišao i nekako se sklonio od organa pravde. Mislim da je dobro da se ta saga završila”, kazao je Abazović.

On je naveo da je, u svakom slučaju, to dobra vijest za pravdu.

