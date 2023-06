Abazović: U fokusu koalicije konfiskacija nelegalno stečene imovine

Podgorica, (MINA) – Konfiskacija nelegalno stečene i imovine nedokazivog porijekla, kao i osnivanje fonda za raspolaganje oduzetom imovinom, biće u fokusu koalicije Hrabro se broji, kazao je predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz koalicije Hrabro se broji, Abazović i nosilac liste Aleksa Bečić su, na konferenciji za novinare, predstavili program “Hrabro se broji i tek će se brojati”.

“Abazović je saopštio da će u fokusu koalicije Hrabro se broji, kao nosećeg stuba naredne, 44. Vlade, biti konfiskacija nelegalno stečene i imovine nedokazivog porijekla i osnivanje fonda za raspolaganje oduzetom imovinom”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da će osnovati fond pravde, kojim bi se oteto vratilo u budžet države i svih građana.

Bečić i Abazović su istakli da će se osnovati fond “Stan za sve”, za koji će država obezbijediti početni kapital od 20 miliona EUR, kako bi svako mogao da riješi stambeno pitanje, a prije svih mladi bračni parovi i osjetljive kategorije društva.

Stanovi bi se, kako su objasnili, gradili na državnom zemljištu, a kroz privatno-javno partnerstvo bi se prodavali građanima po cijeni izgradnje.

“Svima krov, graditeljima posao, država posrednik”, naveo je Abazović.

Bečić je poručio da je pred njima mukotrpan rad u reformisanju sudstva u Crnoj Gori, što dovodi do političke stabilnosti u društvu.

On je istakao da očekuje podršku od jedinih saveznika te kolacije – građana.

Bečić je rekao da su u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije spremili konkretan plan.

Kako je kazao, da bi omogućili političku stabilnost, prvo im je potrebna velika pobjeda 11. juna.

Bečić je naveo da nema ruke pravde u punom obimu i kapacitetu bez političke stabilnosti.

“Treba nam, dragi građani, velika podrška 11. juna da bi konačno mogli da reformišemo sudstvo u Crnoj Gori i da Sudski savjet, koji je u VD stanju punih devet godina, konačno počne da funkcioniše u punom kapacitetu i da ozdravi kao što je ozdravilo tužilaštvo”, naglasio je Bečić.

Kako je rekao, oni idu sa parolom “dostojavnstvo radnicima, a ne dostojanstvo tajkunima”, “kako je bilo 30 godina u crnogorskom društvu”.

Bečić je kazao da će podizati životni standard i da će čuvati dostojanstvo, posebno radnika u privatnom sektoru.

“Poštovaće se zakon, prava radnika i vratiće se karakter, dignitet i dostojanstvo radničkoj klasi, jer bez jake radničke klase nema ni jakog i stabilnog stuba koji treba da bude jedan od nosećih stubova vječnosti Crne Gore”, istakao je Bečić.

Kako se navodi, Bečić i Abazović predložiće i Zakon o otplati duga fizičkim licima, dodajući da građani ne smiju da budu sami.

Oni su, govoreći o finansijskoj podršci bivšim radnicima koji nijesu stekli otpremninu, kazali da ta nepravda ne smije da traje i da će svi radnici koji nijesu stekli otpremninu dobiti novčanu podršku.

Na taj način, prema njihovim riječima, biće ispravljena nepravda prema žrtvama “kumovske tradicije”.

Abazović i Bečić su najavili nastavak procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Kako su naveli, legalizovaće objekte u roku od pet godina, građani će legalizaciju moći da plaćaju u ratama od 15 do 30 godina, a država će prihodovati 150 miliona EUR.

Abazović je predstavio infrastrukturne projekte za koje će se koalicija Hrabro se broji zalagati u novoj vladi.

To su, kako je rekao, nastavak gradnje auto-puta, početak gradnje jadransko-jonske saobraćajnice i mosta na Bojani.

Abazović je kazao da će se ta koalicija zalagati za završavanje skijališta koje povezuje Kolašin, Mojkovac i Berane, za tunel Plav – Dečani, valorizaciju Bogićevice, za aerodrome u Beranama i Tivtu.

“Prioriteti će biti i unapređenje puta Podgorica-Nikšić-Foča-Sarajevo, kao i uspostavljanje cargo aerodroma na Kapinom polju u Nikšiću. Sljedeća Vlada počeće i sa kampanjom “Montenegro – Crna Gora 365” koja će učiniti da imamo turizam tokom čitave godine”, naveo je Abazović.

