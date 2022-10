Abazović smijenio Konjevića sa mjesta šefa koordinatora službi bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović smijenio je ministra odbrane Raška Konjevića sa mjesta šefa koordinatora službi bezbjednosti.

Abazović je novinarima, nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, kazao da je Konjević sjednicu Biroa za operativnu koordinaciju zakazao za petak, deset dana pred izbore.

Prema riječima Abazovića, Konjević ostaje član Biroa, jer je ministar u tehničkom mandatu.

„Cilj Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bemaks koalicije jeste da se na onom potezu, gdje smo ih devastirali 30. avgusta, oni pokušaju istu stvar da prebace nama na teret“, rekao je Abazović.

On je rekao da mu je drago što se priča o švercu cigareta, jer je „njihova intencija bila da se priča o temeljnom ugovoru“.

„Sad više nije brat Abaz Škaljarac, sad će se pojaviti neka treća grupa. Možda će se pojaviti velika Srbija ili imperijalna Rusija, ali ne dozvoljavam da se politizuje sektor bezbjednosti“, poručio je Abazović.

