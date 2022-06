Abazović sjutra odgovara na pitanja u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović odgovaraće sjutra u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.

Šef kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović pitaće premijera da li dalje važi njegovo i obećanje potpredsjednika Vladimira Jokovića da će Vlada u najskorije vrijeme potpisati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti savjet SAD i EU da se Crna Gora uključi u Otvoreni Balkan.

“Da li ste spremni da rizikujete pad Vlade, nakon tih odluka”, upitao je Radunović, navodeći da se iz nekih partija koji čine Vladu ili je podržavaju u parlamentu čuju otvoreno protivljenje tim obećanjima.

Predstavnik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović pitaće Abazovića da li je, za period od dva mjeseca, koliko je na njenom čelu, zadovoljan radom Vlade.

Šef poslaničkog Kluba Demokratske partije socijalista Danijel Živković pitaće premijera šta namjerava da preduzme povodom drastičnog povećanja broja zaposlenih u prethodne dvije godine u preduzećima koja se nalaze u većinskom vlasništvu države.

“Da li ćete pozvati tužilaštvo da preispita rad izvršnih direktora i odbora direktora ovih kompanija, koji su od finansijski stabilnih preduzeća pretvorena u gubitaše”, navodi se u pitanju Živkovića.

Predstavnika koalicije “Mir je naša nacija” Miodraga Lekića interesuje da li, kako navodi, u akluelnoj izvršnoj vlasti faktički postoje ili djeluje više vlada.

“Ovo pitanje postavljam na osnovne javne percepcije da u Vladi funkcioniše više vlada, načinom glasanja i stilom otvorenog, pa i ponižavajućeg javnog oponiranja premijeru, što sve zajedno dopunski degradira format i javni

autoritet Vlade”, naveo je Lekić.

Poslanica koalicije “Crno na bijelo”, Suada Zoronjić pitaće Abazovića šta planira da učini da državne institucije rade transparentno i budu servis građana i da li najavljeni zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene krimilanom djelatnošću može vratiti poljuljano povjerenje u institucije i državu.

Amera Smailovića iz Bošnjačke stranke interesuje šta Vlada planira da uradi kako bi se smanjio negativan uticaj ekonomske krize koja utiče na standard građana i da li ima viziju kako da se smanji uvozna zavisnost i stimuliše domaća proizvodnja.

Šef poslaničkog kluba DF – Pokret za promjene Branko Radulović pita premijera da li uviđa da se mora urgentnim finansijskim i drugim mjerama značajno unaprijediti socijalni i ukupni status građana i preduprijediti brojni izazovi.

Poslanika Socijaldemokrata Borisa Mugošu interesuje zbog čega, u izuzetno kompleksnoj ekonomskoj, a prije svega socijalnoj situaciji, ključni prioriteti Vlade nijesu bili usmjereni radi zaštite socijalno ugroženih kategorija građana, već dominiraju teme koje dodatno političkii scenu čine nestabilnijom i još više polarizuju i zbunjuju crnogorsku javnost.

Predstavnik Kluba poslanika Socijaldemokratska partija – Liberalna partija (LP), Andrija Popović pita zašto Vlada preduzima nelegalne, protivustavne poteze, beznačajne za javni interes, u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji.

“Sve to radite u tradicionalnom roku od 100 dana datom Vladi koji treba da odgovori LP i ostalim konstituentima nove parlamentarne vecine. Jesmo li pogriješili dajući Vam podršku prije 60 dana, slijedi li naše preispitivanje iste”, upitao je Popović.

