Abazović: Situaciju na Zapadnom Balkanu će promijeniti borba protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Situaciju na Zapadnom Balkanu promijeniće borba protiv korupcije i veća pokretljivost ljudi, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, na panel diskusiji na Samitu EU – Zapadni Balkan u organizaciji Friends of Europe u Briselu, kazao da se kad je Zapadni Balkan jedinstven lakše dolazi do cilja.

„Hajde da nastavimo zajedno, nije komplikovano. To se naročito pokazalo u Njujorku i Berlinu gdje smo izborili paket podrške vrijedan milijardu eura“, istakao je Abazović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je, govoreći o relacijama na Zapadnom Balkanu, naveo da se sa više komunikacije počinju mijenjati relacije i poboljšava razumijevanje u političkom smislu i kada se oko neke teme nema isto mišljenje.

„Na Zapadnom Balkanu sveukupnu situaciju će promijeniti borba protiv korupcije i veća pokretljivost ljudi. Borba protiv korupcije je borba protiv nacionalizma – manje korpucije manje nacionalizma. Sa boljom infrastrukturom imaćemo veću pokretljivost između građana država Zapadnog Balkana“, naglasio je Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je naveo da je potrebno da zemlje Zapadnog Balkana ostanu fokusirane na EU agendu, navodeći primjer da je u Crnoj Gori preko 80 odst građana i dalje daje snažnu podršku evropskoj perspektivi naše zemlje.

Abazović je ocijenio da Evropska unija (EU) treba da shvati jednu jednostavnu stvar, da takođe treba da ostane privlačna za zemlje Zapadnog Balkana, posebno nakon Bregzita i ruske agresije na Ukrajinu.

„Ako to ne urade, svi će izgubiti. Ne samo zemlje Zapadnog Balkana“, naglasio je Abazović.

On je istakao da je sve više mladih ljudi koji su izabrani u državnom ili lokalnom parlamentu.

„Za Zapadni Balkan je bitno da imamo mlade ljude sa novim idejama, jer ako budemo imali više mladih ljudi sa starim idejama, uz sve okolnosti, nećemo se promijeniti”, rekao je Abazović, pozvajući mlade da donose nove ideje, bore se za njih i da rade na drugačiji način.

Kako je saopšteno, uvodna obraćanja imali su i predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i premijer Albanije Edi Rama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS