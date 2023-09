Abazović: Prokopavanje tunela nemoguće bez pomagača iz Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Tunel ispod depoa Višeg suda u Podgorici nije mogao biti prekopan bez pomagača iz te institucije, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, nakon obilaska tunela, rekao da može da daje izjave o svojim razmišljanjima, a ne saznanjima koja su dio policijske istrage.

„Ovo nije moglo da se uradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda. Ni način na koji su početi radovi, ni termin koji je sličan terminu renoviranja zgrade“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da u tom slučaju ima puno stvari koje se mogu dovesti u logičnu vezu.

„Ovo je moj stav na koji imam pravo, organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima ljude involvirane u svim institucijama“, naveo je Abazović.

Upitan od koga će tražiti odgovornost, Abazović je kazao da ne želi da govori o pojedinim ljudima i da žele da puste da policijska istraga bude dovedena do kraja.

„Evidentriano je više osoba koje se mogu dovesti u vezu sa tim, mislim da sada treba da pustimo da operativa odradi svoj dio posla“, naveo je Abazović.

On je rekao da je renoviranje zgrade Višeg suda počelo krajem jula.

Abazović je ocijenio da je situacija sa depoom Višeg suda podrivanje temelja države i u suštinskom i u formalnom smislu.

On smatra da su na dobrom tragu da istraga pokaže uspjeh.

Kako je rekao, danas će biti održana sjednica Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajnog bezbjednosnog sektora a, sjutra vjerovatno Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

„Mafija, koliko god bila finansijski snažna i koliko god imala podršku unutar institucija sistema uključujući sudstvo, neće pobijediti Crnu Goru“, istakao je Abazović.

On je rekao da su mafija i narko karteli desetkovani i da su ovo sada potezi očajnika.

„Vjerovatno u pravcu da se kontaminira dokazni materijal, ali mislim da je i ova situacija oko obijanja depoa osujećena na ovaj ili onaj način i da treba da vidimo da one koji su ovo napravili privedemo pravdi“, rekao je Abazović.

