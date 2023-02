Abazović ostaje pri tvrdnjama da će se Đukanović povući

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović saopštio je da ostaje pri ranijim tvrdnjama da će se lider Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ove godine povući iz politike.

“Ja mislim da je on završio na ovaj ili onaj način, svako bira svoj put”, rekao je Abazović novinarima u Skupštini.

On je istakao da odgovorno tvrdi da će ova godina biti godina stabilizacije.

Abazović je naveo da su mnoge stvari prošle i da mnogo stvari treba da se desi koje su dobre za državu, a nakon toga slijedi politička stabilizacija.

“Politička stabilizacija ne može da uslijedi dok je on (Đukanović) tu. Mislim da je to svima jasno, i domaćoj i međunarodnoj javnosti”, poručio je Abazović.

On je ocijenio da je DPS nikad slabiji, iako su kako je kazao, ljudi komentarisali da će se ta partija revitalizovati na podgoričkim izborima jer je podržala manjinsku vladu.

“Dakle, o vizionarstvu ili o političkim političkim strategijama mogu da raspravljam, ali tu osjećam veliko samopouzdanje. 19. mart nije nije daleko, 20. maja imaćemo inauguraciju novog predsjednika. Nije ni to predaleko”, zaključio je Abazović.

Upitan da li je URA odlučila koga će podržati na predsjedničkim izborima, Abazović je kazao da će tu odluku donijeti na Glavnom odboru, u narednih par dana.

Na pitanje šta je mjera kompromisa kada se govori o Zakonu o porijeklu imovine, Abazović je kazao da je Radna grupa zahtijevala da im treba još malo vremena i da oni nemaju ništa protiv toga.

“Svima je u interesu da na kraju dobijemo funkcionalno zakonsko rješenje koje će imati primjenu. Vlada je apsolutno spremna da produži rok, odnosno da sačeka konačan stav”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, Vlada je tu da procesuira sve amandmane.

“Ne mislimo da je zakonsko rješenje savršenstvo, ali mislimo da je adekvatno ovom momentu u Crnoj Gori i da je primenjivo”, naveo je Abazović.

On je ponovio da je Vlada završila svoje obaveze.

“U kontekstu dobre saradnje sa poslanicima, neka bude da još par dana radna grupa završi sve svoje obaveze i Vlada će se prema tome odnijeti”, rekao je on.

Abazović je istakao da se nada da će to rješenje usvojiti u toku marta i da neće dalje prolongirati.

“Svako dalje prolongiranje znači da ostavljamo manje prostora tužilaštvu i drugim institucijama da oduzimaju imovinu koja je nelegalno stečena. Svi koji na taj način razmišljaju nijesu dobronamjerni prema državi”, poručio je Abazović.

