Abazović: Odrekli smo se mjesta premijera

*

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio je da se odrekao mjesta mandatara za sastav nove vlade.

Abazović je, nakon sastanka predstavnika stare parlamentarne većine, kazao da je tačno da su jako blizu i da niko nije iznio negativan stav povodom predloga lidera Demosa Miodraga Lekića za mandatara.

Kako je rekao, pominjali su se i drugi kandidati, poput Aleksandra Damjanovića, Vanje Ćalović Marković.

“Ono što je bilo rečeno ranije, da Dritan ne da fotelju, to prepreka nije. Da li mi imamo svoje zahtjeve imamo. Jedini smo ih pošteno iznijeli uz Demokratski front (DF)”, rekao je Abazović.

On je rekao da su mogli da osjete da zahtjevi nijesu prihvatljivi drugim kolegama.

“Mislimo da treba da zavlada drugi princip, odrekli smo se mjesta premijera. Prioritet je borba protiv kriminala i korupcije, oko toga su svi složni”, naveo je Abazović.

Abazović je naveo da DF i Demokrate, ukoliko nijesu zadovoljni njihovim predlogom, ponude nešto što misle da je fer i imaće vrlo brzo odgovor.

Prema njegoim riječima, ako im to bude prihvatljivo ići će prema svojim organima.

Abazović je dodao da se osjeća fleksibilnost DF-a i da jedan od lidera tog saveza Andrija Mandić dobro vodio pregovore, u duhu da se postigne dogovor.

“Odrekli smo se mjesta za premijera, vratili smo se za sto. I dalje se postavlja pitanje kako je neko odlučio da obezglavi vladu a da nema plan poslije toga”, istakao je Abazović.

Kako je rekao, taj galimatijas se može riješiti sjutra, da svi dođu i kažu šta žele.

“Mi tražimo da pokrivamo sektor bezbjednosti i da sa SNP imamo kontrolni paket”, naveo je Abazović.

To znači, kako je objasnio Abazović, da imaju jedno ministarstvo više u odnosu na ostale.

“Mi smo jedini otvorili karte. DF je bio korektan oni su rekli da njima pripada sektor bezbjednosti. Demokrate nijesu rekli šta im pripada. Postavilo se pitanje oko Lekića. Nemamo ništa protiv. Kod nas su čista posla”, poručio je Abazović.

