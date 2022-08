Abazović: Nije bilo konkretnih razgovora o rekonstrukciji Vlade

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da rekonstrukcija Vlade, ukoliko joj se danas ne izglasa nepovjerenje, podrazumijeva da on ostane na toj funkciji.

Abazović je novinarima u parlamentu, prije početka vanredne sjednice, rekao da nije imao konkretne razgovore oko eventualne rekonstrukcije Vlade, ukoliko ona danas ne padne.

Kako je naveo, to zavisi od toga da li će se danas konstituisati nova većina.

„Onda je za očekivati da ta većina odradi buduće procese. U tom slučaju ćemo se korektno izmaći”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, ukoliko dođe do rekonstrukcije, to podrazumijeva da premijer ostaje isti.

Abazović je poručio da, dok je mandat u njegovim rukama, građani mogu da budu mirni što se tiče borbe protiv kriminala.

„Onda kad mehanizam pređe kod predsjednika države, odgovornost ide kod njega. Ako to žele poslanici opozicije, to je legitimno”, rekao je Abazović.

