Abazović i Joković da se drže obećanja datog građanima

Podgorica, (MINA) – Većinska Crna Gora očekuje da Vlada u petak izglasa usaglašeni tekst Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i bez nepotrebnog odlaganja riješi to pitanje, saopštili su iz Demokratskog fronta (DF).

Iz tog političkog saveza zatražili su od premijera Dritana Abazovića i potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Vladimira Jokovića da se, kako su naveli, drže riječi i obećanja datog građanima Crne Gore.

„Većinska Crna Gora očekuje da Vlada u petak izglasa usaglašeni tekst Temeljnog ugovora i bez nepotrebnog odlaganja riješi to pitanje“, navodi se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da je taj posao, koji je započet prije desetak godina, odavno trebalo da bude završen i odnos države i najbrojnije vjerske zajednice u Crnoj Gori u potpunosti regulisan i zaokružen.

„Kako Vlada ima svoju nadležnost, tako i Skupština ima svoju. Dakle, nema potrebe ni za kakvim odgađanjem poslova koje su dužni da završe Vlada i parlament“, rekli su iz tog političkog saveza.

Iz DF-a su naveli da usvajanje Temeljnog ugovora za njih predstavlja dio ukupnih napora ka ubrzanom postizanju potrebne većine na putu neophodnih reformi za koje su zadužene sve grane vlasti.

To su, kako su dodali, veoma povezane stvari jer se tiču, prvenstveno, uvažavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

„Takođe, to je poštovanje Ustavom zagarantovane ravnopravnosti svih crkava i vjerskih zajednica koje pokazuju našu privrženost evropskim standardima“, kaže se u saopštenju.

Iz DF-a su kazali da je Crnoj Gori potrebno slobodno pravosuđe i obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a bez konsenzusa i riješenih ključnih pitanja u državi, nema ni sistemskih rezultata.

Kako su naveli iz tog političkog saveza, ovih dana su pokrenuti i izvedeni na ulice poštovaoci Crnogorske pravoslavne crkve „kako bi uskratili ustavno pravo SPC da zaključi sporazum sa Vladom, onakav kakve su već zaključili Rimokatolička crkva, Islamska i Jevrejska vjerska zajednica“.

Prema njihovim riječima, ako Vlada poklekne pod tim pritiskom, mora da računa i na činjenicu da će najveći broj građana, koji su vjernici SPC, shvatiti da je to jedini način komunikacije s Vladom i da oni mogu na sličan način tražiti zaštitu vlastitih prava.

„Jednom smo, i to u mnogo goroj i složenijoj situaciji, uspjeli da odbranimo svetinje, pa nam neće biti teško da to uradimo i u novonastalim okolnostima. Zato tražimo da se držite riječi i obećanja koje ste dali građanima i da taj posao dovedete do kraja“, rekli su iz DF-a.

Oni su poručili da SPC u Crnoj Gori ne smije imati manje prava od Rimokatoličke crkve ili Islamske zajednice.

Iz DF-a su kazali da Crna Gora ne može biti demokratska i slobodna, ako se najvećoj vjerskoj organizaciji uskraćuje nešto što već imaju one manje od nje.

„Zato je ratifikacija sporazuma sa SPC, i ovako zakašnjela, ispravljanje teškog propusta prethodnih vlada“, ocijenili su iz tog političkog saveza.

Iz DF-a su rekli da je Temeljni ugovor potvrda demokratske posvećenosti države, dok je odbijanje ili odlaganje usvajanja tog akta, koji je u skladu sa Ustavom i zakonom, poraz na evropskom putu i gaženje evropskog zakonodavstva.

„Nepotpisivanje tog ugovora je ponižavanje većinske Crne Gore i na to sigurno ona ne može i neće pristati“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS