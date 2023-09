Abazović: Crna Gora prepoznata kao bezbjedna država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prepoznata je kao bezbjedna država i u njoj su, za nešto više od godinu, isporučeni istorijski rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na Telegramu naveo da je o vladavini prava, izazovima bezbjednosti i ukrajinskim izbjeglicama razgovarao danas sa predstavnicma OEBS-a na Regionalnom sastanaku šefova misija te međunarodne organizacije u Jugoistočnoj Evropi.

“Za nešto više od godinu, isporučeni su istorijski rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazao je Abazović.

On je dodao da su procesuirani visokopozicionirani funkcioneri u sudstvu, tužilaštvu i policiji.

“Ali čeka nas još mnogo posla. EUROPOL je imao značajnu ulogu kada su u pitanju dokazi protiv narko-kartela koji su harali Crnom Gorom u produženom trajanju, a koji smo uspješnim djelovanjem desetkovali”, naveo je Abazović.

On je poručio da nastavljaju dalje, ne samo kada je u pitanju suzbijanje šverca cigareta, već i procesuiranje slučajeva trgovine ljudima.

“Ruka pravda neće stati. Sudstvo ostaje grana vlasti koja i dalje čeka na osveženja. Podrška za napore tužilaštva, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost”, rekao je Abazović.

