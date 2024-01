Politički akteri da iskoriste aktuelni zamah politike proširenja

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje od svih političkih aktera u Crnoj Gori da iskoriste aktuelni zamah politike proširenja, kompletiraju ključne reforme vladavine prava i iskoriste priliku za veliki korak naprijed ka Uniji.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa sastala se sa potpredsjednicima Skupštine, Zdenkom Popović i Borisom Pejovićem, kao i generalnim sekretarom Aleksandrom Klarićem.

Iz Delegacije EU u Crnoj Gori su, na društvenoj mreži X, naveli da je izbor vrhovnog državnog tužioca bez daljeg odlaganja od presudne važnosti za vladavinu prava u Crnoj Gori.

„EU očekuje od svih političkih aktera u Crnoj Gori da iskoriste aktuelni zamah politike proširenja, kompletiraju ključne reforme vladavine prava i iskoriste priliku za veliki korak naprijed ka EU“, poručili su iz Delegacije EU.

Kako je saopšteno Skupštine, na sastanku sa Popom je poručeno da 80 odsto građana Crne Gore dijeli želju za brzim pridruživanjem EU, što vlast obavezuje da predano radi kako bi ostvarili taj cilj.

Popa je kazala da se posljednjih mjeseci svjedoči pozitivnoj atmosferi u zajedničkom radu i komunikaciji, jer vide zajednički fokus svih držanih organa Crne Gore ka zajedničkom cilju pristupanja EU.

Ona je pozdravila napredak koji je Crna Gora ostvarila predhodnih mjeseci ispunjavajući ključne obaveze iz procesa pristupanja EU putem širokog međupartijskog konsenzusa u Skupštini.

Kako je dodala, Crnu Goru i dalje očekuje značajan rad.

Popa je naglasila značaj izbora vrhovnog državnog tužioca bez daljeg odlaganja.

Ona je dodala da EU očekuje od svih političkih aktera u Crnoj Gori da sarađuju u cilju kompletiranja ključnih reformi vladavine prava, kako bi omogućili da država napravi veliki korak naprijed ka EU.

Popović je kazala da je Crnoj Gori veoma važna politička podrška Evropskog parlamenta, Evropske komisije, kao i Pope.

“Usresređeni smo na ispunjenje svih obaveza jer želimo što prije da se pridružimo Evropskoj uniji, a istu želju dijeli i 80 posto građana Crne Gore”, navela je Popović.

Ona je podsjetila da je kompletiran Ustavni sud, Sudski savjet, da je izabrana guvernerka Centralne Banke kao i da su ratifikovana sva četiri sporazuma iz Berlinskog procesa.

“Uskoro biramo VDT-a, a vrlo brzo će na dnevnom redu biti i set medijskih zakona. Uspjeli smo ono što ranije nije bilo moguće, što je dokaz stabilnosti i privrženosti evropskom putu nove parlamentarne većine”, rekla je Popović.

Ona je istakla da su povukli Zakon o elektronskim komunikacijama, jer im nije bila namjera da odstupaju od direktiva EU, već da riješe problem Agencije za elektronske medije čiji savjet trenutno ne postoji, što onemogućava funkcionisanje te institucije.

“Zakon je trebao da bude prelaz do novog zakona Vlade Crne Gore”, objasnila je Popović.

Iz Skupštine su kazali da je Pejović istakao da je pristupanje EU jedno od rijetkih političkih pitanja oko kojeg u Crnoj Gori postoji široki društveni konsenzus.

„Evropske integracije su jasno opredjeljenje građana i građanki Crne Gore, ali i njenog političkog vrha – Crna Gora je jedna od rijetkih država na tlu Evrope u čijoj skupštini ne postoje evroskeptične partije“, rekao je Pejović.

Kako je kazao, Crna Gora se nalazi u pravom trenutku istorije.

„EU opet pokazuje jaku želju za proširenjem, a parlamentarna većina i Skupština su spremne da svojim rezultatima pokažu da Crna Gora zaslužuje članstvo“, kazao je Pejović.

On je dodao i da veoma cijeni jasne i opipljive znake podrške država članica EU poput Plana rasta za Zapadni Balkan, navodeći da će životni standard i vladavina prava biti dodatno unaprjeđeni punopravnim članstvom Crne Gore u EU.

