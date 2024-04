Politička stabilnost presudna za ispunjavanje preostalih obaveza

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost presudna je za ispunjavanje preostalih obaveza i velike prekretnice Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU), saopšteno je iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

Oni su to naveli u objavi na društvenoj mreži X, nakon sastanka ambasadorke EU u Podgorici, Oane Kristine Popa, sa ambasadorima država članica EU i potpredsjednikom Vlade Aleksom Bečićem.

Iz Delegacije EU su kazali da pozdravljaju obnovljeni fokus Crne Gore na vladavinu prava.

“Politička stabilnost je presudna za ispunjavanje preostalih obaveza radi ostvarenja velike prekretnice na putu Crne Gore ka EU ovog ljeta”, navodi se u objavi.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kavineta, na sastanku predstavio ostvarene rezultate i kazao da je zadovoljan ostvarenjima 44. Vlade i nove vlasti nakon gotovo šest mjeseci mandata.

Kako je rekao, uspjeli su ne samo da deblokiraju, već i da izuzetno dinamiziraju evropski put Crne Gore.

“Kao što ste čuli u prezenatciji konkretnih podataka, najveći dio posla koji je u nadležnosti Vlade, a tiče se privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 već je završen, tako da sa puno optimizma čekamo naredne mjesece”, rekao je Bečić.

On je kazao da očekuju prvo veliko priznanje krajem juna dobijanjem Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), a drugo krajem godine zatvaranjem velikog broja pregovaračkih poglavlja.

“Ulazak u Evoropsku uniju 2028. godine kao 28. članice je naš najveći državni interes i istorijsko nasleđe za buduće naraštaje”, istakao je Bečić.

Kako je naveo, ostvarenje tog cilja i sna mnogih generacija je iznad bilo kog drugog partijskog ili pojedinačnog interesa.

“Zato su svi naši kapaciteti usmjerni ka nastavku progresa na evropskom putu”, poručio je Bečić.

On je, govoreći o rezultatima poslednjih mjeseci na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao da se u prethodnim mjesecima svjedoči impresivnim rezultatima koji su rezultat odlične, zdrave i partnerske saradnje bezbjednosnog sektora, tužilaštva i EUROPOL-a.

Bečić je dodao da ti rezultati pokazuju da Crna Gora i njene institucije kontinuirano, hrabro i odlučno pobjeđuju organizovani kriminal i korupciju.

“Zaštićenih nema, nedodirljivih nema, igranja sa državom nema, služenja mafiji u ime države nema, a nezavisne institucije rade svoj posao beskomrpomisno, posvećeno i profesionalno, po slovu zakona i Ustava”, naveo je Bečić.

Kako je kazao, djelima se pokazuje da nadležne organe ne interesuje kako se neko zove, koje je pripadnosti po bilo kom osnovu, već da li se smatra da je učinilac krivičnih djela ili ne, da li je radio za mafiju ili nije i da li je gazio zakon ili ne.

“Zato u raznim fazama, različitim vremenskim periodima, različite “strane” burno reaguju pokušavajući napraviti bezuspješan pritisak”, rekao je Bečić.

On je istakao da će zato uvijek snažno podržati i stati iza svih moralnih i profesionalnih pripadnika bezbjednosnog sektora i drugih nadležnih organa.

Bečić je naveo da ti ljudi bez obzira na rizike i izazove, bez obzira ko je sa druge strane i koliko je moćan, rade svoj posao časno i sa sve većom motivacijom, zbog čega kod njega imaju naklon, pohvale, ali i podršku u svakom trenutku.

“Očistićemo zemlju od kriminala i korupcije, najvećeg zla današnjice, pobijedićemo sve narko kartele i kriminalne grupe jer od države niko ne može biti jači, a bezbjednosni sektor i državne institucije će biti oslobođene od korumpiranih i kriminalizovanih pripadnika i službenika, jer dosta je bilo brukanja časne uniforme crnogorskih bezbjednosnih službi”, zaključio je Bečić.

