Policija upozorila na lažne mejlove sa potpisom Radovića

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je da na mejl adrese većeg broja građana stižu poruke netačnog i lažnog sadržaja, a u čijem je potpisu vršilac dužnosti (v.d.) direktora policije Aleksandar Radović.

Kako je saopšteno iz policije, u poruci koja stiže građanima navodi se da se protiv primaoca mejla vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima, a od njega se zahtijeva da u predviđenom roku odgovori.

U poruci piše i da primaocu, u suprotnom, prijeti postupak pred nadležnim sudom i da će navodi o krivičnim djelima biti proslijeđeni pravosudnim organima.

“Napominjemo da se ne radi o zvaničnoj mejl adresi Uprave policije, pa samim tim ni o dopisu Radovića”, naglasili su iz policije.

Kako su kazali, policija je analizom utvrdila da se građanima mejl šalje uz korišćenje Gugl /Google/ mejl servisa (Gmail), a u prilogu se nalazi i PDF fajl.

„Uprava policije apeluje na građane i primaoce ovih mejlova, da ne odgovaraju na iste, ne otvaraju priloge, posebno ne u PDF formatu, koji potencijalno mogu biti malicioznog sadržaja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, policija preporučuje da se nakon prijema navedeni mejl obriše i zabrani prijem sa iste adrese.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji osoba koje su upućivale pomenute mejlove”, zaključuje se u saopštenju.

