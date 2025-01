Policija intenzivno traga za Ivonom Savićević iz Podgorice

Podgorica, (MINA) – Službenici policije intenzivno tragaju za Ivonom Savićević (42) iz Podgorice koja je nestala u ponedjeljak, a u potragu će, kako je saopšteno iz Uprave policije, biti uključen i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz policije su kazali da je Savićević posljednji put viđena u mjestu Šteke kako upravlja vozilom Opel Antara metalik plave boje, registarskih oznaka PG JA 109.

„Na sebi je imala narandžasto-crnu jaknu, crne helanke i crne čizme“, naveli su iz policije u saopštenju.

Oni su apelovali na građane da, ukoliko primijete Savićević ili vozilo kojim je upravljala prilikom nestanka, ili imaju bilo koju drugu informaciju i saznanje koje bi moglo dovesti do njenog pronalaska, prijave policiji na broj 122 ili u najbližoj policijskoj stanici.

Iz Uprave policije su naglasili da svaku prijavu građani mogu podnijeti i anonimno.

Kako su naveli, u potragu za Savićević biće uključeni tehnički kapaciteti, kao i helikopter MUP-a.

„Vaša pomoć i saradnja u ovakvim situacijama od suštinske su važnosti, jer svaka informacija, bez obzira na njenu veličinu ili relevantnost, može biti ključna“, navodi se u saopštenju.

