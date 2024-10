Pokret Naprijed: Politički interes određenih struktura ispred Ustava i zakona

Podgorica, (MINA) – Politički interes određenih struktura ponovo je bio ispred zakona, Ustava i ljudskih prava, saopšteno je iz Pokreta Naprijed povodom odluke Ustavnog suda da odbije njihovu žalbu kojom je traženo ponavljanje izbora na biračkom mjestu u podgoričkom naselju Doljani.

Iz Pokreta Naprijed su u reagovanju naveli da je čuveni advokat davno rekao – kada politika uđe u sud kroz vrata, pravda izlazi kroz prozor.

“U ovom slučaju, kada posljednja linija odbrane pravde, Ustava, ljudskih i izbornih prava postane poligon za političku trgovinu i odbranu onih “vrijednosti” sistema koje su krasile trodecenijski period autokratske vladavine u kojem se, kako svjedoče sky aplikacije, unaprijed znalo ko za koga i kako glasa, onda shvatamo da smo suštinski vrlo malo promijenili nabolje”, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, dilema je samo da li je poraznije to što je Ustavni sud prilikom odlučivanja po žalbi Pokreta Naprijed u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji odlučio suprotno svojoj ranijoj odluci iz 2021. godine, u predmetu povodom nestanka izvoda iz biračkog spiska sa biračkog mjesta Javljen u Nikšiću.

“Ili što se danima unaprijed znao i tačan rezultat i raspored glasanja za današnje odluke. Jasno je da je i ovog puta, kao i više puta dosad, politički interes određenih struktura bio ispred zakona, Ustava i ljudskih prava”, kazali su iz Pokreta Naprijed.

Oni su dodali da su svjesni toga da je “vrijeme majstorsko rešeto”.

„Pokret Naprijed uzdignutog čela nastavlja borbu za pravnu državu u kojoj će struka i integritet biti jači od politike, nepravde i diskriminacije”, zakljuje se u reagovanju.

