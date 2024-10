Pokrenuta platforma DALIL Zapadni Balkan za provjeru činjenica

Podgorica, (MINA) – Međunarodna britanska organizacija za ljudska prava Article 19 pokrenula je paltformu DALIL Zapadni Balkan, podržanu vještačkom inteligencijom, koja je osmišljena da pomogne novinarima u provjeri velikih količina informacija i unaprijedi odgovorno i etičko izvještavanje.

Platforma je, kako je saopšeno iz PR Konsaltinga, dio kampanje ‘PrvoProvjeri /CheckitFirst/.

„Suočeni s rastućim pritiskom da brzo isporuče tačne informacije, novinarima je na raspolaganju platforma koja nudi provjeru činjenica u realnom vremenu, trenutnu analizu sadržaja i hronološku pretragu“, kaže se u saopštenju.

Te funkcije, kako se dodaje, omogućavaju verifikaciju vijesti iz različitih izvora, pružajući novinarima ključnu podršku u njihovom radu.

„Pružajući novinarima mogućnost da provjere činjenice iz više izvora prije nego što informacije budu objavljene, DALIL Zapadni Balkan doprinosi kreiranju temeljito istraženih priča, čime se jača povjerenje između medijskih kuća i njihove publike“, navodi se u saopštenju.

Ključne funkcionalnosti platforme su provjera činjenica u realnom vremenu – omogućava verifikaciju informacija iz izvora vijesti na Zapadnom Balkanu u stvarnom vremenu, jezička podrška – kompatibilna sa bosanskim, srpskim, hrvatskim i crnogorskim jezikom.

Platforma je jednostavna za upotrebu, čak i za korisnike s minimalnim tehničkim znanjem i omogućava provjeru slika i videa, obrnuto pretraživanje slika i analizu metapodataka.

Navodi se da je DALIL Zapadni Balkan prilagođen kako bi odgovorio na specifične potrebe novinara iz tog regiona, razvijen uz aktivan doprinos regionalne medijske zajednice.

„Platforma poboljšava novinarski rad, pružajući podršku, ali ne zamjenjujući ljudsku procjenu“, kaže se u saopštenju.

DALIL Zapadni Balkan je dio projekta Evropske unije “Borba protiv dezinformacija na Zapadnom Balkanu” i funkcioniše kao pilot projekat u regionu uz tehničku podršku Netfork agencije i Siren Analytics.

Dodatne informacije i pristup platformi moguć je na sajtu [email protected].

