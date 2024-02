Pokrenuće inicijativu za smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokratske partije socijalista (DPS) odlučilo je na večerašnjoj sjednici da ta stranka pokrene inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, potvrđeno je Vijestima iz DPS-a.

Izvor Vijesti rekao je ranije da je jedan od povoda za razmatranje podnošenja inicijative današnja posjeta predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Crnoj Gori i sastanak sa Mandićem.

Drugi razlozi su, kako je pojasnio izvor, Mandićevo isticanje trobojke u kabinetu, postupci predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša, koji dolazi iz Mandićeve partije – Nove srpske demokratije.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić je sredinom januara kazao da će podnijeti inicijativu za smjenu Mandića kada procijene da postoji šansa za njenu realizaciju.

Iz DPS-a su tada kazali da je isticanjem trobojke u svom kabinetu kada je ugostio mitropolita crnogorsko primorskog Joanikija u Skupštini, Mandić pokazao da radi za interese druge države.

