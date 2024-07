Pojačati aktivnosti na suzbijanju nelegalne eksploatacije šuma

Podgorica, (MINA) – Biro za operativnu komunikaciju (BOK) zadužio je organe obavještajno bezbjednosnog sektora da intenziviraju aktivnosti na identifikovanju, procesuiranju i suzbijanju nelegalne eksploatacije šuma, saopštio je koordinator BOK-a Aleksa Bečić.

On je kazao da je BOK, na sjednici u petak, pohvalio aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kao nosioca aktivnosti koje su rezultirale dobijanjem pozitivnog mišljenja na Nacrt Strategije za poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju za period 2024 – 2030. godina od Evropske komisije.

Prema riječima Bečića, na sjednici Birao naglašena je potreba za intenziviranjem aktivnosti u cilju stvaranja svih neophodnih pretpostavki za nabavku stacionarnih radara.

“BOK je zadužuio organe obavještajno bezbjednosnog sektora da intenziviraju aktivnosti na identifikovanju, procesuiranju i suzbijanju nelegalne eksploatacije šuma, a posebno u svijetlu učestalih napada na lugare Uprave za gazdovanje šumama i lovištima”, naveo je Bečić u saopštenju.

Bečić je rekao da BOK afirmiše intenziviranje aktivnosti i mjera Uprave policije u cilju podizanja bezbjednosti u saobraćaju, kao što su uključivanje helikoptera MUP-a koji će nadzirati ključne saobraćajnice tokom turističke sezone, pojačano prisustvo policijskih patrola na svim magistralnim i regionalnim putevima i povećanje broja “presretača” na najrizičnijim putnim pravcima.

Kako je dodao, na sjednici su ramotrili i usvojili prvi šestomjesečni izvještaj u radu BOK-a.

„Sa zadovoljstom možemo da konstatujemo da su ostvareni progresivni rezultati rada u svim oblastima koje su utvrđene kao nacionalni prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, o čemu najbolje svjedoči u izvještajnom periodu i rasvijetljenost svih krivičnih djela u procentu od preko 95 odsto ili 2174 krivičnih djela“, istakao je Bečić.

On je rekao da je rasvijetljeno 86 odsto krivičnih djela po nepoznatom učiniocu, podnešeno 1.966 krivičnih prijava protiv 2.022 fizička i 22 pravna lica, procesuirano 395 članova organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantih lica i sa njima povezanih lica.

„Rasvijetljeno je 36 krivičnih djela protiv života i tijela, zaplijenjeno 700 kilograma narkotika, podnešeno preko 250 krivičnih prijava zbog krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, 46 krivičnih prijava u vezi 67 koruptivnih krivičnih djela“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su podnešene krivične prijave protiv 21 fizičkog i pravnog lica zbog osnovane sumnje da su počinili 23 krivična djela krijumčarenja putem pomaganja u produženom trajanju, kao i procesuirano više destina osoba zbog krivičnih djela trgovina ljudima, krijumčarenje ljudi, pranje novca i drugih krivičnih djela.

Bečić je ukazao da je uhapšeno sedam osoba za kojima su raspisane međunarodne potjernice, oduzeto 487 komada vatrenog oružja, procesuiran veliki broj funkcionera i službenika organa obavještajno bezbjednosnog sektora, ali i drugih djelova javnog sektora.

„Pojačanim radom Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije i Komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji utvrđeni su propusti, nepravilnosti i nezakonitosti u radu 42 policijska službenika, odnosno bezbjednosne smetnje za 36 službenika u predmetnom šestomjesečnom periodu“, naveo je Bečić.

On je rekao da je BOK razmotrio i redovne izvještaje o radu međuresornih radnih timova, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

