Poginuo radnik na gradilištu u Čanju, jedna osoba stradala od udara groma

Podgorica, (MINA) – Radnik na gradilištu u Čanju poginuo je kada se kran srušio tokom jakog nevremena, dok je jedna osoba stradala od udara groma na Luštici, saopšteno je agenciji MINA iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz OKC-a su kazali da je radnik poginuo oko 11 sati kada se, usljed jakog nevremena, srušio kran u kome se nalazio.

“Jedna osoba je izgleda poginula od udara groma na golf terenu Luštica Bay-a”, rekli su iz OKC-a.

Crnu Goru je jutros zahvatilo jako nevrijeme, što je izazvalo obimne padavine, vjetar i grmljavinu.

Primorski portal prenosi da je vjetar u Baru iščupao djelove drveća i da su oštećeni automobile, kao i više plovila u marini.

Takođe, olujno nevrijeme srušilo je tri dizalice u luci i polomilo pretovarne mostove.

