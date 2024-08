Podržaće 36 projekata u oblasti nauke i inovacija

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) izdvojiće preko 90 hiljada EUR za 36 projekata u oblasti nauke i inovacija, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MPNI su kazali da će, u okviru festivala “Dani nauke i inovacija 2024”, za sufinansiranje 19 projekata promocije nauke izdvojiti 45,26 hiljada EUR, dok će za 17 inovativnih programa obezbijediti 46,98 hiljada.

Taj Vladin resor je na svojoj web stranici u maju objavilo konkurse za sufinansiranje projekata promocije nauke i za podršku inovativnim programima, u iznosima od po 50 hiljada EUR.

Oba konkursa bila su otvorena do 20. juna, a rok za Konkurs za podršku inovativnim programima bio je produžen do 5. jula.

Kako su kazali iz Ministarstva, do isteka roka za podnošenje prijava na konkurse, podnijeto je 25 prijava projekata promocije nauke i 23 prijave inovativnih programa.

“Nakon sprovedenog procesa ocjene prijava na konkurse, Ministarstvo je prihvatilo za sufinansiranje 19 projekata promocije nauke u ukupnom iznosu 45,26 hiljada EUR i 17 inovativnih programa u ukupnom iznosu od 46,98 hiljada EUR”, kazali su iz MPNI.

