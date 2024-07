Podgorica, (MINA) – Područne jedinice i filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sjutra neće raditi, osim u hitnim slučajevima, saopšteno je iz tog resora.

Iz MUP-a su naveli da se hitni slučajevi mogu prijaviti na broj 122.

