Podrškom Đukanoviću obezbijediti proevropsku budućnost

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) pozvalo je građane, posebno liberale, da masovno izađu na izbore 2. aprila i svojom podrškom kandidatu Demokratske partije socijalista (DPS) Milu Đukanoviću obezbijede stabilnu, proevropsku budućnost Crnoj Gori.

Iz LP-a su kazali da je Predsjedništvo te stranke odlučilo da i u drugom krugu predsjedničkih izbora snažno podrži kandidaturu Đukanovića za predsjednika Crne Gore.

Navodi se da predsjedništvo LP shvata važnost trenutka koji će, kako su rekli, opredijeliti budućnost crnogorskog društva i njegov dalji razvoj i evropsku perspektivu.

“Predsjedništvo cijeni da će se očekivanom pobjedom Đukanovića 2. aprila stvoriti uslovi da Crna Gora stabilizuje svoje institucije, konsoliduje ukupnu politiku i iskorači naprijed ka perspektivi evropskog i boljeg života, gdje je zastala prije tri godine”, rekli su iz LP.

Kako su naveli, to što su Đukanovića podržali i u prvom krugu izbora, pokazalo se kao ispravna odluka.

Iz LP su kazali da je Đukanović u prvom krugu uspio da odnese najveći broj glasova i dominantno homogenizuje biračko tijelo opozicije i sve proevropski i građanski opredijeljenje građane Crne Gore.

“Predjsedništvo LP poziva sve građane, posebno liberale, koji su uvijek imali poseban senzibilitet za interese države i društva u presudnim istorijskim trenucima, da masovno izađu na izbore 2. aprila i svojom podrškom obezbijede stabilnu, proevropsku budućnost Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

