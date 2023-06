Podrška UN-a u svim oblastima koje podstiču razvoj države

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, kao i do sada, imati punu podršku Ujedinjenih nacija (UN) u oblastima koje podstiču razvoj države, poručio je rezidentni koordinator UN u Crnoj Gori Piter Lundberg.

Lundberg je razgovarao sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem o daljim pravcima saradnje Crne Gore i UN-a, predstojećoj Generalnoj skupštini UN i Samitu posvećenom ciljevima održivog razvoja koji će biti održan na jesen u Njujorku.

“Lundberg se zahvalio je Crnoj Gori na donaciji od milion EUR Fondu za ubrzani razvoj Crne Gore, što je najveća kontribucija tom finansijskom mehanizmu neke države u odnosu na broj stanovnika”, navodi se u saopštenju iz Milatovićevog kabineta.

Lundber je poručio da će Crna Gora, kao i do sada, imati punu podršku Ujedinjenih Nacija u svim oblastima koje podstiču njen razvoj, naročito u strateškim oblastima Okvira saradnje za održivi razvoj 2023-2027.

On je kazao da vjeruju da će pitanje društvene kohezije biti na pravi način adresirano kroz Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara UN.

On je naglasio da sistem UN ostaje pouzdan partner ljudima Crne Gore u ostvarivanju nacionalnih razvojnih prioriteta.

Milatović je rekao da će biti nastavljena uspješna saradnja i zahvalio agencijama UN na podršci demokratskom i ekonomskom razvoju Crne Gore.

„Generalna Skupština i Samit biće prilika da Crna Gora pokaže da je posvećena Ciljevima održivog razvoja UN i da smo spremni da dodatno radimo na njihovom daljem ispunjavanju“, smatra Milatović.

Kako je saopšteno, na sastanku je dogovoren i rad na zajedničkim aktivnostima povodom obilježavanja 75. godišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS