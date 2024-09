Podrška UN-a evropskim integracijama Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Tim Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori spreman je da ponudi državi ekspertize u specifičnim poglavljima procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) i podršku u pozicioniranju na međunarodnom planu, saopštio je privremeni koordinator Kancelarije UN-a u Podgorici, Dijego Sorilja.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović susreo se danas sa Soriljom.

Ivanović je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da je Crna Gora posvećena saradnji s UN-om i da veoma cijeni angažovanje Kancelarije UN, koja, kroz usaglašeni programski okvir saradnje s Vladom, pruža podršku Crnoj Gori u ispunjavanju reformi na putu pristupanja EU.

„Podrška Kancelarije UN je veoma značajna i za postizanje ciljeva održivog razvoja jer su oni u velikoj mjeri usaglašeni sa standarima za članstvo u Evropskoj uniji, što znači da ispunjavanje tih ciljeva znači i napredak Crne Gore na njenom evropskom putu“, naglasio je Ivanović.

On je ponovio da je cilj Crne Gore da do 2028. godine postane punopravna članova EU za šta je neophodno jačanje administrativnih kapaciteta, i dodao da računa na podršku sistema UN-a u oblastima kao što su demokratizacija, vladavina prava, socijalna inkluzija.

Ivanović je, govoreći o kandidaturi Crne Gore za nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti UN za period 2026-2027, istakao da računa na podršku Kancelarije UN promociji i jačanju vidljivosti Crne Gore i njene uloge na globalnom nivou.

Sorilja se, kako je saopšteno, saglasio da je saradnja UN-a i Vlade Crne Gore blisko usklađena sa procesom pridruživanja EU i potvrdio opredjeljenje tima UN da ponudi zemlji ekspertize u specifičnim poglavljima procesa pristupanja.

„On se posebno osvrnuo na značaj Fonda UN za ubrzani razvoj Crne Gore koji za cilj ima objedinjavanje donatorskih sredstava i njihovo usmjerava na inicijative održivog razvoja, sa posebnim fokusom na ranjive grupe“, navodi se u saopštenju.

Sorilja je rekao da tim UN-a u zemlji ostaje otvoren za saradnju i dalju podršku u pozicioniranju Crne Gore na međunarodnom planu.

